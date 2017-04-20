Павел ОРИХОВСКИЙ: «Победили Шахтер за счет характера и структуры игры»

Автор первого забитого мяча в ворота донецкого «Шахтера» Павел Ориховский прокомментировал поединок с «горняками» (2:0).

- У нас никогда не бывает легких игр с «Шахтером». Это всегда принципиальные матчи, поэтому мы не ожидали легкой прогулки. Но удалось победить за счет характера и структуры нашей игры. После перерыва тренеры нам сказали, чтобы мы прибавили в интенсивности игры, чтобы быстрее переходили из обороны в атаку. Думаю, нам это удалось. Правда, где-то в конце чуть подсели и сбавили обороты. В какой момент поверили в победу? Не было такого момента. Нужно играть до последней секунды! Хорошо, что забили второй мяч на последних минутах - стало намного легче.

Что касается моего гола, не произошло ничего особенного. Конечно, мы наигрываем стандарты и распределяем, кто и куда должен бежать при них. Я пошел в свою зону на завершение, мяч попал в голову, и я забил.

Наш отрыв от «Шахтера» увеличился до 8 очков, но не нужно на этом останавливаться. Наша цель не только быть первыми в турнирной таблице, но и прогрессировать с каждым матчем и тренировкой, расти в профессиональном плане. Я стараюсь прикладывать максимум усилий для этого. А насколько получается или нет, не мне судить и решать.