Унаи МЕЛЬГОСА: «Рады такому отрыву от Шахтера»

Наставник молодежной команды «Динамо» Унаи Мельгоса подвел итог поединка против «Шахтера», в котором его команда победила 2:0:

- В первом тайме игра была более или менее равной, потому что нашим футболистам не хватало решительности, они были немного не уверенны в себе. Как раз об этом мы поговорили с ними в перерыве, сказали, что у команды есть идентичность, своя отличительная черта, так же, как и у каждого футболиста, поэтому они должны ее показать. С этой установкой и этим настроем они вышли на второй тайм, больше следили за ситуацией на поле, находили большинство в середине поля, вследствие чего игра проходила под нашу диктовку. Мы создавали моменты, смогли забить мячи и довести ее до логического завершения в свою пользу.

- Удалось ли воплотить на поле все, что задумывали? Команда играла в атакующий футбол – такой была изначальная установка, или действовали активно, потому что так складывался матч?

- С каждым днем я все меньше и меньше что-то планирую, ведь когда ты себе что-то представляешь, сосредотачиваешься на этом. А реальность может быть иной, а ты не увидишь, что происходит на поле на самом деле. Я предпочитаю больше смотреть на игру и реагировать на изменения по ситуации. А планирование – это немного не наш стиль.

- После этого матча «Динамо» опережает «Шахтер» на 8 очков. Можно ли уже говорить, что ваша команда выиграла чемпионат?

- Конечно, мы еще не можем считать себя чемпионами, но весьма рады нашей нынешней позиции и такому отрыву от «Шахтера», которого мы смогли добиться. Наша главная победа в том, как прогрессируют игроки. Сегодня они сделали еще один шаг вперед. Нам не так важно, на каком месте будет команда, главное, чтобы футболисты прогрессировали и становились с каждым днем и с каждым матчем все лучше и лучше.

- Завтра играют основные команды. Чего ждете?

- Посмотрим, как сложится завтрашний матч. Дай Бог, нам повезет, и мы завоюем три очка.