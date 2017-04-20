Сергей МОРОЗОВ: «Динамо важно вернуть свой престиж»

Сергей Морозов рассказал, какие преимущества есть у «Динамо» и «Шахтера» перед главным дерби чемпионата Украины.

«Класс игроков «Шахтера» сегодня самый высокий в Украине. И за счет него команда в последних матчах и добывала результат. Конечно, было бы все сложнее, если бы чемпионат не стал слабее в последние годы. А сейчас еще и будет максимальный настрой. Иначе в таких матчах не может быть. Для «Динамо» сейчас очень важно вернуть своей престиж, удачно выступить перед болельщиками. Нравится, как команда сейчас функционально готова, какая у нее скоростная выносливость. И это козырь киевлян. Они могут навязать борьбу, заставить горняков побегать. Те же, в свою очередь, будут пытаться больше контролировать мяч, играть первым номером».

«Испытает ли «Динамо» на «Шахтере» свою схему с тремя центральными защитниками? Во время атак, вероятно да. Особенно интересно, как команда будет при этой выглядеть во время контрата. Но во время обороны двое крайних полузащитников отходят назад и схема превращается в 5-4-1. Сейчас важно не кто выиграет, а оценить уровень возможностей команд, увидеть перспективу. Есть ведь много молодых игроков и немало сборников».

«Будет наверняка жесткий, бойцовский, мужской футбол. Но, хочется, чтобы обошлось без грубости. Сглаживает ситуацию то, что между командами сейчас нет турнирной борьбы. Надеюсь, провокаций не будет, как со стороны игроков, так и со стороны болельщиков. Конечно, важно, чтобы и без судейских скандалов обошлось».