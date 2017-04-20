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Мирон МАРКЕВИЧ: «Я в Коньяспор не поеду»

Украинский тренер заявил, что не собирается возглавлять турецкий клуб

  • 20.04.2017 20:17
  • 844 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Днепр. Мирон Маркевич
© ФК Днепр. Мирон Маркевич

Экс-наставник «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал вероятность продолжения своей тренерской карьеры в турецком «Коньяспоре».

«Я в «Коньяспоре»? Нет, это кто-то такую «мульку» кинул. Поэтому, наверное, я в «Коньяспор» не поеду. Эта информация не имеет под собой почвы», – сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что «Коньяспор» пригласит Маркевича на пост главного тренера.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 20.04.2017 20:43
    +3
    Браво
    Яка завтра буде новина ?
    "Олег Блохін погодився очолити Османлиспор, і вилітає для підписання контракту !!! "
    Післязавтра :
    "Олег Блохин : -Ребята, вы че какой спор, я даже название не могу выговорить "
    Субота :
    "Після упішних матчів за Генк, Русланом Малиновським зацікавилась дортмундська Борусія "
    Неділя :
    "Малиновський : - представники Борусії не виходили на зв'язок з моїм агентом, тому залишаюсь в Бельгії "
    Понеділок ....
    Таким методом новини не закінчуються ніколи
    Ссылка
    ramos2010
    online
      ramos2010, 20.04.2017 20:44
    +1
    неожиданно
    Ссылка
    Diver_Kiev1
    online
      Diver_Kiev1, 20.04.2017 20:50
    0
    Называется - один дебил ляпнул глупость, второй решил переспросить ....
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