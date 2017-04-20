Мирон МАРКЕВИЧ: «Я в Коньяспор не поеду»

Экс-наставник «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал вероятность продолжения своей тренерской карьеры в турецком «Коньяспоре».
«Я в «Коньяспоре»? Нет, это кто-то такую «мульку» кинул. Поэтому, наверное, я в «Коньяспор» не поеду. Эта информация не имеет под собой почвы», – сказал Маркевич.
Ранее сообщалось, что «Коньяспор» пригласит Маркевича на пост главного тренера.
Источник — Футбол 24
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Яка завтра буде новина ?
"Олег Блохін погодився очолити Османлиспор, і вилітає для підписання контракту !!! "
Післязавтра :
"Олег Блохин : -Ребята, вы че какой спор, я даже название не могу выговорить "
Субота :
"Після упішних матчів за Генк, Русланом Малиновським зацікавилась дортмундська Борусія "
Неділя :
"Малиновський : - представники Борусії не виходили на зв'язок з моїм агентом, тому залишаюсь в Бельгії "
Понеділок ....
Таким методом новини не закінчуються ніколи
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