Стефан РЕШКО: «Шахтер ворон ловить не будет»

В пятницу на столичном Олимпийском состоится очередное украинское класико — Динамо примет Шахтер. Ожиданиями от матча поделился заслуженный мастер спорта и экс-игрок Динамо Стефан Решко.
— Стефан Михайлович, какова интрига этого поединка? Ведь отрыв Шахтера от главного конкурента слишком велик…
— Об очках, да и о борьбе за первое место, в данном случае думать не стоит. Интрига как раз не в этом. На первый план в пятницу вечером вновь выйдут амбиции. Матчи Динамо с Шахтером всегда принципиальны. К тому же оба клуба в очередной раз захотят показать себя во всей красе.
— Как думаете, почему игру решили провести в будний день? Обе команды действительно хотят сэкономить силы для подготовки к полуфиналу Кубка Украины?
— Конечно! Особенно важен Кубок для Динамо, которому хоть какой-то приз в этом сезоне нужно вырвать. Иначе бело-синие получат психологическую травму, и неизвестно, когда из этого состояния выйдут…
Однако и Шахтер ворон ловить не будет. Горняки, как всегда, не прочь положить медали в кубок. Они уже позолочены — их нужно только натереть до блеска.
— В последнем туре чемпионата Украины кто вас больше впечатлил — Динамо в игре с Зарей или Шахтер — с Олимпиком?
— У киевлян соперник был сложнее. Подопечные Сергея Реброва неплохо себя проверили. Заря — отличный барометр перед более серьезным испытанием. Что касается горняков, то они после пощечины от Черноморца собрались и выдали красивый футбол. То есть сыграли так, как могут.
К очному противостоянию Динамо и Шахтер, замечу, подошли как никогда в хорошем и, что важно, равном состоянии.
— У оранжево-черных может быть только одна потеря — Иван Ордец. Насколько она существенна?
— Ордец в последнее время играет хорошо — надежно и дисциплинированно. Его отсутствие, думаю, ослабит оборону Шахтера, но ведь команда Паулу Фонсеки вряд ли собирается отсиживаться у своих ворот. Лучшей защитой для горняков наверняка будет атака.
— У Динамо имеется своя потеря — на поле точно не выйдет Евгений Хачериди…
— А когда он играл? Я уже и забыл о нем… Справлялась ведь команда Реброва без Хачериди, значит, обойдется без него и в пятницу. Для такого клуба, как Динамо, потеря одного футболиста не должна быть проблемой. К тому же в последнем сражении с горняками Евгений дважды забил в свои ворота. Наверное, Шахтеру больше стоит переживать, ведь Хачериди в этом матче ему не поможет…
— В последнее время все говорят о новой игровой схеме Динамо. Что она даст бело-синим в поединке с Шахтером?
— Я ее так и не изучил… Однако замечу, что она пока не прошла проверку на хорошем уровне. С кем так играли? С Зиркой и Александрией? Но это же не то!..
Не думаю, что в матче с горняками все эти изыскания чем-то помогут Реброву. Сейчас нужно уметь менять тактику по ходу поединка, иметь в запасе много схем и способов сломить сопротивление противника.
— Весной новыми красками засверкала игра Дениса Гармаша и Артема Беседина. Вам их действия нравятся?
— Да, Гармаша раньше как-то не было видно… Слышал, он в интригах каких-то участвовал. Вот Сергей Ребров на лавку его и усадил. Тогда только Денис понял, что команда без него обойдется, а он без нее нет. Кто его мог забрать из Динамо? Барселона?
В лучшем случае он ушел бы, к примеру, в Зарю. И что дальше? Видно, что Гармаш понял: именно сегодня нужно играть! И взялся за ум. А поскольку опыта у него достаточно, плоды принесла серьезная подготовка к каждому поединку.
Что касается Беседина, то он стал выглядеть свежее. В его 21 год ему есть куда прибавлять. Он также понял, что одна только фамилия в футбол не играет. Нужно, чтобы и ноги, и голова работали.
Бланко-Лещук или Феррейра?
— У Шахтера, кажется, как не было в последнее время стабильного форварда, так и нет до сих пор…
— Согласен. Но здесь все решать тренеру горняков. Кого он поставит на острие в матче с Динамо, сложно угадать. Бланко-Лещук более тяжелый, таранный нападающий, но и более забивной, чем тот же Феррейра. Не знаю… Это сложный выбор для Паулу Фонсеки.
— В текущем чемпионате Украины Динамо так ни разу и не выиграло у Шахтера (1:1, 3:4). Где бело-синим взять рецепт победы над горняками?
— Не знаю, но дело, думаю, не в рецептах. Просто состав у горняков лучше. Те же бразильцы… Уже долгое время за Шахтер выступает больше техничных и скоростных игроков, чем за Динамо. И пока ситуация никак не выравнивается.
Если оранжево-черные подходят к поединкам с киевлянами без травм, они демонстрируют в целом футбол более высокого качества. Матч с Черноморцем — не показатель состояния команды Паулу Фонсеки. Тогда горняки позволили себе недопустимую расслабленность, обожглись и теперь будут дуть на холодное.
— Думаете, у Шахтера больше шансов на успех, чем у Динамо?
— Не хочу оценивать шансы. Горняки будут стараться доказать, что они на полголовы выше динамовцев, то есть, подтвердить, что разница в 11 очков в турнирной таблице образовалась не просто так, не случайно. Жду хорошего футбола в исполнении обеих команд, но в таких матчах он не всегда получается.
Богдан ЛЕОНЧУК
Источник — zbirna.com
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