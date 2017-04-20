Стефан РЕШКО: «Шахтер ворон ловить не будет»

В пятницу на столичном Олимпийском состоится очередное украинское класико — Динамо примет Шахтер. Ожиданиями от матча поделился заслуженный мастер спорта и экс-игрок Динамо Стефан Решко.

— Стефан Михайлович, какова интрига этого поединка? Ведь отрыв Шахтера от главного конкурента слишком велик…

— Об очках, да и о борьбе за первое место, в данном случае думать не стоит. Интрига как раз не в этом. На первый план в пятницу вечером вновь выйдут амбиции. Матчи Динамо с Шахтером всегда принципиальны. К тому же оба клуба в очередной раз захотят показать себя во всей красе.

— Как думаете, почему игру решили провести в будний день? Обе команды действительно хотят сэкономить силы для подготовки к полуфиналу Кубка Украины?

— Конечно! Особенно важен Кубок для Динамо, которому хоть какой-то приз в этом сезоне нужно вырвать. Иначе бело-синие получат психологическую травму, и неизвестно, когда из этого состояния выйдут…

Однако и Шахтер ворон ловить не будет. Горняки, как всегда, не прочь положить медали в кубок. Они уже позолочены — их нужно только натереть до блеска.

— В последнем туре чемпионата Украины кто вас больше впечатлил — Динамо в игре с Зарей или Шахтер — с Олимпиком?

— У киевлян соперник был сложнее. Подопечные Сергея Реброва неплохо себя проверили. Заря — отличный барометр перед более серьезным испытанием. Что касается горняков, то они после пощечины от Черноморца собрались и выдали красивый футбол. То есть сыграли так, как могут.

К очному противостоянию Динамо и Шахтер, замечу, подошли как никогда в хорошем и, что важно, равном состоянии.

— У оранжево-черных может быть только одна потеря — Иван Ордец. Насколько она существенна?

— Ордец в последнее время играет хорошо — надежно и дисциплинированно. Его отсутствие, думаю, ослабит оборону Шахтера, но ведь команда Паулу Фонсеки вряд ли собирается отсиживаться у своих ворот. Лучшей защитой для горняков наверняка будет атака.

— У Динамо имеется своя потеря — на поле точно не выйдет Евгений Хачериди…

— А когда он играл? Я уже и забыл о нем… Справлялась ведь команда Реброва без Хачериди, значит, обойдется без него и в пятницу. Для такого клуба, как Динамо, потеря одного футболиста не должна быть проблемой. К тому же в последнем сражении с горняками Евгений дважды забил в свои ворота. Наверное, Шахтеру больше стоит переживать, ведь Хачериди в этом матче ему не поможет…

— В последнее время все говорят о новой игровой схеме Динамо. Что она даст бело-синим в поединке с Шахтером?

— Я ее так и не изучил… Однако замечу, что она пока не прошла проверку на хорошем уровне. С кем так играли? С Зиркой и Александрией? Но это же не то!..

Не думаю, что в матче с горняками все эти изыскания чем-то помогут Реброву. Сейчас нужно уметь менять тактику по ходу поединка, иметь в запасе много схем и способов сломить сопротивление противника.

— Весной новыми красками засверкала игра Дениса Гармаша и Артема Беседина. Вам их действия нравятся?

— Да, Гармаша раньше как-то не было видно… Слышал, он в интригах каких-то участвовал. Вот Сергей Ребров на лавку его и усадил. Тогда только Денис понял, что команда без него обойдется, а он без нее нет. Кто его мог забрать из Динамо? Барселона?

В лучшем случае он ушел бы, к примеру, в Зарю. И что дальше? Видно, что Гармаш понял: именно сегодня нужно играть! И взялся за ум. А поскольку опыта у него достаточно, плоды принесла серьезная подготовка к каждому поединку.

Что касается Беседина, то он стал выглядеть свежее. В его 21 год ему есть куда прибавлять. Он также понял, что одна только фамилия в футбол не играет. Нужно, чтобы и ноги, и голова работали.

Бланко-Лещук или Феррейра?

— У Шахтера, кажется, как не было в последнее время стабильного форварда, так и нет до сих пор…

— Согласен. Но здесь все решать тренеру горняков. Кого он поставит на острие в матче с Динамо, сложно угадать. Бланко-Лещук более тяжелый, таранный нападающий, но и более забивной, чем тот же Феррейра. Не знаю… Это сложный выбор для Паулу Фонсеки.

— В текущем чемпионате Украины Динамо так ни разу и не выиграло у Шахтера (1:1, 3:4). Где бело-синим взять рецепт победы над горняками?

— Не знаю, но дело, думаю, не в рецептах. Просто состав у горняков лучше. Те же бразильцы… Уже долгое время за Шахтер выступает больше техничных и скоростных игроков, чем за Динамо. И пока ситуация никак не выравнивается.

Если оранжево-черные подходят к поединкам с киевлянами без травм, они демонстрируют в целом футбол более высокого качества. Матч с Черноморцем — не показатель состояния команды Паулу Фонсеки. Тогда горняки позволили себе недопустимую расслабленность, обожглись и теперь будут дуть на холодное.

— Думаете, у Шахтера больше шансов на успех, чем у Динамо?

— Не хочу оценивать шансы. Горняки будут стараться доказать, что они на полголовы выше динамовцев, то есть, подтвердить, что разница в 11 очков в турнирной таблице образовалась не просто так, не случайно. Жду хорошего футбола в исполнении обеих команд, но в таких матчах он не всегда получается.

Богдан ЛЕОНЧУК