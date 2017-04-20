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Сергей АТЕЛЬКИН: «Чемпионскую гонку рановато считать завершенной»

Ожиданиями от матча «Динамо» – «Шахтер» поделился бывший футболист «горняков»

  • 20.04.2017 19:41
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ФК Шахтер Донецк. Сергей Ателькин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Ателькин

Экс-игрок «Шахтера» Сергей Ателькин поделился ожиданиями от поединка 26-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер», который состоится в ближайшую пятницу в 20:00.

- Чем запомнились вам прежние поединки с участием «Динамо» и «Шахтера»?
- Наверное, ничего нового я не скажу. Этим матчам всегда были свойственны накал страстей, самоотдача и неуемное желание победить. Когда я играл за «Шахтер», «Динамо» было бесспорным лидером и много лет подряд становилось чемпионом. Нам же всегда хотелось обыграть киевлян, доказав, что мы не слабее.

- Считаете ли исчерпанной чемпионскую гонку?
- Я реалист, и поэтому говорить на эту тему возьмусь лишь когда у одного из соперников не будет математических шансов догнать другого. А пока они есть, считать гонку завершенной рановато. Вот если «Шахтер» в пятничном матче выиграет, то можно будет делать какие-то прогнозы.

- Каким вам видится предстоящий поединок?
- За годы существования дерби «Шахтера» и «Динамо» ничего не поменялось. Поэтому предвижу все тот же накал страстей и напряженную борьбу на всех участках поля. Каждая команда будет доказывать, что является лидером украинского футбола.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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