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Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Шальке должен играть смело и агрессивно»

Наставник немецкого клуба надеется переломить ход противостояния с «Аяксом»

  • 20.04.2017 19:32
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ФК Шальке. Маркус Вайнцирль
© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль

Несмотря на поражение со счётом 0:2 в первом матче, Маркус Вайнцирль продолжает верить в то, что его команда может выйти в полуфинал Лиги Европы. «Мы находимся в роли аутсайдеров. Тем не менее, перед нами стоит четкая цель, и мы знаем, что в состоянии её достичь», - сказал главный тренер «Шальке» в преддверии ответного матча с амстердамским «Аяксом», который состоится в четверг на ФЕЛЬТИНС-Арене.

«В 1/8-й мы уступали «Боруссии» Мёнхенгладбах 0:2, но смогли переломить ход матча. Мы смогли сделать это, потому что до конца верили в свои силы», - подчеркнул 42-летний специалист, добавив: «У нас будет 90 минут для того, чтобы изменить общий счёт в свою пользу». Наставник кнаппенов рассказал, что его команда жаждет показать хорошую игру против голландского Рекордмайстера. «На тренировках парни оставили хорошее впечатление. Каждый игрок мотивирован и хочет сыграть лучше, чем в прошлый раз».

Вайнцирль отметил, что положительному исходу поспособствовал бы быстрый гол. «Мы должны будем играть смело, агрессивно и при этом владеть мячом. В первом матче нам всё это не удалось», - сказал Вайнцирль, рассчитывающий на поддержку болельщиков в качестве 12-го игрока. «Мы должны будем выложиться на максимум. И тогда искра с поля попадет на трибуны!».

В очередной раз Вайнцирлю придется импровизировать со стартовым составом. Тило Керер, игравший в Амстердаме на правом фланге защиты, дисквалифицирован. Коке, исполнявший эту функцию в Дармштадте, в текущем сезоне не может принимать участие в Лиге Европы. «Мы думаем над этим и найдем решение», - сказал Вайнцирль, у которого также могут возникнуть проблемы и с левым флангом обороны. У Сеада Колашинаца не всё в порядке с приводящей мышцей, поэтому его участие в матче под вопросом. Сеад Колашинац сейчас обследуется в Мюнхене у доктора Мюллера-Вольфарта. Его шансы - 50 на 50», - сказал Вайнцирль.

Так же под вопросом участие Бенедикта Хёведеса. У капитана есть проблемы с икроножной мышцей. Точно не сыграет Эрик Максим Шупо-Мотинг. У камерунца повреждено колено. Зато в строй вернулись Клас-Ян Хунтелар и Матия Настасич, пропустившие матч в Дармштадте, по причине болезни и дисквалификации.

Источник — ФК Шальке

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