Эдуард СОБОЛЬ: «Хочется прогресса в карьере»

Защитник «Зари» Эдуард Соболь принял поздравления с днём рождения и рассказал о настроении в коллективе перед матчем с «Черноморцем».

- Прежде всего, хотим поздравить тебя с днём рождения и пожелать всего наилучшего. И начнём сегодня не с футбола. Как настроение в такой праздничный день?

- Настроение отличное. Принимаю потихоньку поздравления. Команда поздравила меня тоже на утренней тренировке. Приятно, что никто не забыл.

- Тёплых слов в твой адрес сегодня масса…

- Безусловно (улыбается). Надеюсь, те слова, которые были сказаны, воплотятся в жизнь.

- Наверняка и что-то подарили?

- Подарки были от родителей. Но подарки не главное в этой жизни. Самое главное – это внимание.

- А кто же поздравил первым?

- Первой поздравила мама.

- Пожеланий в этот день у тебя очень много. А вот чего бы тебе самому хотелось в первую очередь?

- Самое главное, чтобы было здоровье. Всё остальное приложится. Плюс, хочется прогресса в карьере. Но это всё будет зависеть от тренировок и игр. Нужно не останавливаться и работать.

- Вернёмся к делам футбольным. Как настрой в коллективе перед игрой с «Черноморцем»?

- Настроение нормальное. Погодные условия правда внесли небольшие коррективы в тренировочный процесс. Изучаем соперника детально и надеемся подойдём к игре в хороших кондициях. Нам нужно набирать очки.

- Вчера погодные условия в Запорожье были очень непростыми, а сегодня циклон добрался и до Одессы…

- Да и во вторник был очень сильный дождь и тренировку с поля пришлось перенести. Вчера хоть и был снег, но спасибо людям, которые подготовили поле к тренировке, и мы работали непосредственно на нём.

- На что обращаете внимание при подготовке?

- Если судить по последним матчам «моряков», они очень хорошо играют в обороне. Большим количеством защищаются. Такую оборону тяжело вскрыть. Постараемся находить свободные зоны для того, чтобы выдёргивать их защитников.

- За счёт чего одесситы, на твой взгляд, сейчас, так сказать, «на волне»?

- Они строго и дисциплинированно играют в обороне, терпеливо ожидая своего шанса в атаке. У них впереди неплохие быстрые футболисты с хорошей техникой. Могут и один в один обыграть. «Черноморец» - интересная команда.

- Резюмируя, можем сказать, что «Александрия», «Олимпик» и «Черноморец» - равные претенденты на Еврокубки и вся борьба ещё впереди…

- Глядя на турнирную таблицу, можно сказать, что всё самое интересное только начинается. Каждая игра сейчас очень важна. В равной степени, как и каждое набранное очко.