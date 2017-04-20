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ВАЩУК: «Интересно посмотреть, как Ребров настроит Динамо на Шахтер»

Экс-игрок столичной команды поделился ожиданиями от предстоящего матча

  • 20.04.2017 19:00
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ipress.ua, Владислав Ващук
© ipress.ua, Владислав Ващук

Бывший игрок киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился ожиданиями от предстоящего матча родной команды против «Шахтера».

«Вокруг таких матчей всегда была особая атмосфера. Это тот случай, когда на игру смотришь с интересом, невзирая на таблицу. Турнирное положение наших команд вообще не имело значения - роль играл лишь результат матча. Перед нами всегда стояла задача выложиться в игре с «Шахтером» по максимуму и добиться победы».

«Исчерпана ли чемпионская гонка? Думаю, что да. На сегодняшний день не нужно смотреть на турнирную таблицу, а воспринимать предстоящую игру как принципиальное соперничество двух клубов - как футбольными школами, так и главными командами. Между грандами слишком большой разрыв, чтобы вести речь о том, что кто-то кого-то догонит или кто-то вдруг споткнется». 

«Когда идет интересная борьба между двумя командами, иногда включается фактор судейства. Хотелось бы, чтобы его в соперничестве «Динамо» и «Шахтера» не было. Что касается игры, то мне кажется, что будет серьезный бой, в котором футболисты поведут борьбу на каждом квадратном метре поля. Мне интересно будет посмотреть на то, насколько готовы соперники, и как мой друг Сергей Ребров настроил команду на важный поединок», - сказал Ващук.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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