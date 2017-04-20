Завтра УЕФА проверит готовность НСК Олимпийский к финалу ЛЧ 2018 года

На матче 26-го тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер» будет присутствовать Инспектор УЕФА, который будет проверять готовность служб стадиона к финалу Лиги чемпионов 2018 года.



Премьер-лига просит болельщиков не устраивать противоправных действий и не проносить на НСК «Олимпийский» различные запрещенные средства, в частности, пиротехнику.



На Рабочем совещании по безопасности и организации матча было принято решение запретить пронос на НСК «Олимпийский» чемоданов и рюкзаков. Болельщики смогут оставить их в передвижных камерах хранения (в автобусах) вблизи входов на стадион.