Завтра УЕФА проверит готовность НСК Олимпийский к финалу ЛЧ 2018 года

На матче 26-го тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер» будет присутствовать Инспектор УЕФА, который будет проверять готовность служб стадиона к финалу Лиги чемпионов 2018 года.
Премьер-лига просит болельщиков не устраивать противоправных действий и не проносить на НСК «Олимпийский» различные запрещенные средства, в частности, пиротехнику.
На Рабочем совещании по безопасности и организации матча было принято решение запретить пронос на НСК «Олимпийский» чемоданов и рюкзаков. Болельщики смогут оставить их в передвижных камерах хранения (в автобусах) вблизи входов на стадион.
Источник — Официальный сайт УПЛ
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