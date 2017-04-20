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Завтра УЕФА проверит готовность НСК Олимпийский к финалу ЛЧ 2018 года

К нам едет ревизор

  • 20.04.2017 18:37
  • 282 просмотров
  • 1 комментария
Метки
УПЛ, НСК Олимпийский
© УПЛ, НСК Олимпийский

На матче 26-го тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер» будет присутствовать Инспектор УЕФА, который будет проверять готовность служб стадиона к финалу Лиги чемпионов 2018 года.

Премьер-лига просит болельщиков не устраивать противоправных действий и не проносить на НСК «Олимпийский» различные запрещенные средства, в частности, пиротехнику.

На Рабочем совещании по безопасности и организации матча было принято решение запретить пронос на НСК «Олимпийский» чемоданов и рюкзаков. Болельщики смогут оставить их в передвижных камерах хранения (в автобусах) вблизи входов на стадион.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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Комментарии
    Ростик Карпа
    Ростик Карпа, 20.04.2017 19:07
    0
    "было принято решение запретить пронос на НСК «Олимпийский» " а як сильно в туалет захочеться ?
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