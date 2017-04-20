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Александр ШОВКОВСКИЙ: «После гола от Словении хотел уйти из футбола»

Бывший голкипер национальной команды – об одном из самых важных эпизодов в карьере

  • 20.04.2017 17:59
  • 1201 просмотров
  • 1 комментария
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dynamo.kiev.ua. Александр Шовковский
© dynamo.kiev.ua. Александр Шовковский

Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский вспомнил один из самых злощасных эпизодов из своей футбольной биографии – гол с центра поля от Миленко Ачимовича в матче плей-офф к Евро-2000.

- Был такой хороший для меня урок. И, анализируя события прошлой жизни, могу сказать, что хорошо, что это со мной произошло. Потому что гол от Словении сделал меня таким, каким я есть сегодня.

- Это был первый серьезный удар в жизни?
- Да, не каждый смог бы через это пройти. В какой-то момент хотелось бросить перчатки и уйти из футбола.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    uniale
    online
      uniale, 20.04.2017 19:20
    0
    Это было бы правильное решение !
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