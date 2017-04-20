Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский вспомнил один из самых злощасных эпизодов из своей футбольной биографии – гол с центра поля от Миленко Ачимовича в матче плей-офф к Евро-2000.
- Был такой хороший для меня урок. И, анализируя события прошлой жизни, могу сказать, что хорошо, что это со мной произошло. Потому что гол от Словении сделал меня таким, каким я есть сегодня.
- Это был первый серьезный удар в жизни?
- Да, не каждый смог бы через это пройти. В какой-то момент хотелось бросить перчатки и уйти из футбола.
Источник — #FootballHub
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