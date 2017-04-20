ФФУ составит рейтинг стадионов

Комитет ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований введет специальную систему оценивания и рейтинга футбольных стадионов.



К ближайшее время комитет на основании проходящей в данный момент процедуры лицензирования клубов составит свой рейтинг стадионов.



Наивысший статус получат арены, на которых будет разрешено проведение матчей евротурниров. Чуть ниже будут котироваться стадионы, на которых разрешат проведение игр УПЛ и решающих этапов розыгрыша Кубка Украины. Далее будут идти арены, пригодные для матчей в Первой лиге, затем — для игр первенства во Второй лиге.



Любой клуб УПЛ получит право на проведение своего номинально домашнего матча на любом из стадионов страны, который допущен к приему встреч УПЛ. Аналогичная картина будет и в первенствах ПФЛ, а также в решающих стадиях розыгрыша Кубка Украины.