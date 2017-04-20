Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФФУ составит рейтинг стадионов

Наивысший статус получат арены, на которых будет разрешено проведение матчей евротурниров

  • 20.04.2017 17:43
  • 644 просмотров
  • 1 комментария
Метки
LiveJournal. НСК Олимпийский
© LiveJournal. НСК Олимпийский

Комитет ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований введет специальную систему оценивания и рейтинга футбольных стадионов.

К ближайшее время комитет на основании проходящей в данный момент процедуры лицензирования клубов составит свой рейтинг стадионов.

Наивысший статус получат арены, на которых будет разрешено проведение матчей евротурниров. Чуть ниже будут котироваться стадионы, на которых разрешат проведение игр УПЛ и решающих этапов розыгрыша Кубка Украины. Далее будут идти арены, пригодные для матчей в Первой лиге, затем — для игр первенства во Второй лиге.

Любой клуб УПЛ получит право на проведение своего номинально домашнего матча на любом из стадионов страны, который допущен к приему встреч УПЛ. Аналогичная картина будет и в первенствах ПФЛ, а также в решающих стадиях розыгрыша Кубка Украины.

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 20.04.2017 18:33
    +1
    Рейтинг на 5 лет вперед? А потом по весне удивляться некоторым полям, спешно подделывать подписи, проводить мозговой штурм по поиску причин для отмены допуска к игре?
    В таком случае надо этот рейтинг 2 раза в год обновлять. На начало игр УПЛ и второй раз весной.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.