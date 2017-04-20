Алексей БЕЛИК: «В текущем чемпионате Шахтер своего уже не упустит»

Накануне матча «Динамо» - «Шахтер» бывший форвард «горняков» Алексей Белик вспомнил самые запоминающиеся моменты из украинского «класико», а также поделился ожиданиями от предстоящего матча.

«В соперничестве двух самых титулованных клубов всегда присутствовал накал, борьба, эмоции и множество карточек. Судейство в таких встречах бывало не лучшим - проблему не решало и приглашение иностранных арбитров. Этим игры и запомнились. А еще - большим количеством людей на трибунах. С нынешней посещаемостью, понятно, не сравнить. «Динамо» я забивал только раз - в сезоне-2004/05, когда «Шахтер» проводил домашние матчи на РСК «Олимпийский». Мы тогда выиграли 3:2».

«Исчерпана ли чемпионская гонка? Думаю, вряд ли в оставшихся до финиша турах что-то существенно изменится. Разве что немного увеличится или сократится разрыв между двумя командами. Как мне кажется, в текущем чемпионате «Шахтер» своего уже не упустит. В отличие от прежних лет, борьба в поединке грандов будет скорее за престиж, чем за чемпионство. Слишком уж велика дистанция между горняками и киевлянами. В предстоящей встрече на кону будет стоять победа. И хотя в турнирном плане она полагаю, уже ничего не решает, футболисты обеих команд как настоящие профессионалы преисполнены желания выиграть»

«Хочется, чтобы после финального свистка мы говорили исключительно о футболе, а не о каких-то сопутствующих факторах вроде ошибок судей. А еще хочется почувствовать атмосферу настоящего футбольного праздника, какими были поединки «Шахтера» и «Динамо» еще каких-то пять-шесть лет назад. Тогда стадион был полон, а наблюдать за соперничеством двух ведущих команд Украины было интересно», - сказал Белик.