Павел ОРИХОВСКИЙ: «У нас никогда не бывает легких игр с Шахтером»

Полузащитник «Динамо» U-21 Павел Ориховский прокомментировал победу над сверстниками из «Шахтера» (2:0).
- У нас никогда не бывает легких игр с «Шахтером». Это всегда принципиальные матчи, поэтому мы не ожидали легкой прогулки. Но удалось победить за счет характера и структуры нашей игры.
- В первом тайме игра была равной, но второй лучше удался «Динамо»?
- Нам сказали, чтобы мы прибавили в интенсивности игры, чтобы быстрее переходили из обороны в атаку. Думаю, нам это удалось. Правда, где-то в конце чуть сбавили обороты.
- На какой минуте поняли, что победа уже не отдадите?
- Не было такого момента. Нужно играть до последней секунды! Когда мы забили второй гол на последних минутах, то намного легче стало.
- Расскажи про свой гол. Вы наигрываете такую комбинацию?
- Конечно, мы наигрываем стандарты и решаем, кто и куда должен бежать при них. Я пошел в свою зону, мяч попал в голову и я забил.
- «Шахтер» уже отстает на 8 очков. Можете ли вы чувствовать себя уже более спокойно и играть без давления?
- Не нужно останавливаться на этом. У нас цель не только быть на первой позиции в таблице, но и прогрессировать с каждым матчем и тренировкой, расти.
- А тебе удается расти? Тебе уже в первую команду приглашают.
- Я стараюсь максимум усилий прикладывать для этого. Но не мне судить и решать.
Источник — Динамомания
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