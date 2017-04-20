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Павел ОРИХОВСКИЙ: «У нас никогда не бывает легких игр с Шахтером»

Футболист молодежного состава «Динамо» – о победе над принципиальным соперником

  • 20.04.2017 17:13
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ФК Динамо Киев. Павел Ориховский
© ФК Динамо Киев. Павел Ориховский

Полузащитник «Динамо» U-21 Павел Ориховский прокомментировал победу над сверстниками из «Шахтера» (2:0).

- У нас никогда не бывает легких игр с «Шахтером». Это всегда принципиальные матчи, поэтому мы не ожидали легкой прогулки. Но удалось победить за счет характера и структуры нашей игры.

- В первом тайме игра была равной, но второй лучше удался «Динамо»?
- Нам сказали, чтобы мы прибавили в интенсивности игры, чтобы быстрее переходили из обороны в атаку. Думаю, нам это удалось. Правда, где-то в конце чуть сбавили обороты.

- На какой минуте поняли, что победа уже не отдадите?
- Не было такого момента. Нужно играть до последней секунды! Когда мы забили второй гол на последних минутах, то намного легче стало.

- Расскажи про свой гол. Вы наигрываете такую комбинацию?
- Конечно, мы наигрываем стандарты и решаем, кто и куда должен бежать при них. Я пошел в свою зону, мяч попал в голову и я забил.

- «Шахтер» уже отстает на 8 очков. Можете ли вы чувствовать себя уже более спокойно и играть без давления?
- Не нужно останавливаться на этом. У нас цель не только быть на первой позиции в таблице, но и прогрессировать с каждым матчем и тренировкой, расти.

- А тебе удается расти? Тебе уже в первую команду приглашают.
- Я стараюсь максимум усилий прикладывать для этого. Но не мне судить и решать.

Источник — Динамомания

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