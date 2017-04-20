Дубль Динамо обыграл Шахтер

На тренировочной базе «Динамо» в Конча-Заспе состоялся первый поединок 26-го тура чемпионата U-21. В принципиальном поединке «Динамо» одолело свого главного соперника – донецкий «Шахтер». В середине второго тайма голом отличился Павел Ориховский, которого в нынешнем сезоне Сергей Ребров уже привлекал к играм за основной состав. Точку в матчу поставил Сергей Булеца. Его удар в ближний угол застал врасплох голкипера «горняков» Олега Кудрика.

За дубль «Динамо» первый тайм провел белорусский хавбек Никита Корзун.

После этого тура киевляне, имея 66 очков в активе возглавляют турнирную таблицу. «Шахтер» с 58 очками идет на втором месте.

Чемпионат Украины U-21. 26-й тур.

«Динамо» U-21 – «Шахтер» U-21– 2:0 (0:0)

Голы: Ореховский, 65 (1:0). Булеца, 90+3 (2:0)



«Динамо»: Бущан, Тымчик, Чоботенко, Лукьянчук, Осман, Ориховский (Шапаренко, 90), Корзун (Казаков, 46), Буяльский (Булеца, 46), Леднев, Щебетун, Кравченко (Михайличенко, 80)



«Шахтер»: Кудрик, Кирюханцев, Сагуткин, Качараба, Корниенко, Танковский, Пихаленок, Игнатенко (Глущук, 81), Арабидзе (Арендарук, 62), Борячук, Топалов



Предупреждения: Качараба (50), Арендарук (71), Сагуткин (73), Казаков (77)



Удаление: Арендарук (90+1, второе предупреждение)