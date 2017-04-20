Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дубль Динамо обыграл Шахтер

Команда Унаи Мельгосы переиграла принципиального соперника

  • 20.04.2017 16:20
  • 2254 просмотров
  • 4 комментария
Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com

На тренировочной базе «Динамо» в Конча-Заспе состоялся первый поединок 26-го тура чемпионата U-21. В принципиальном поединке «Динамо» одолело свого главного соперника – донецкий «Шахтер». В середине второго тайма голом отличился Павел Ориховский, которого в нынешнем сезоне Сергей Ребров уже привлекал к играм за основной состав. Точку в матчу поставил Сергей Булеца. Его удар в ближний угол застал врасплох голкипера «горняков» Олега Кудрика.

За дубль «Динамо» первый тайм провел белорусский хавбек Никита Корзун.

После этого тура киевляне, имея 66 очков в активе возглавляют турнирную таблицу. «Шахтер» с 58 очками идет на втором месте.

Чемпионат Украины U-21. 26-й тур.

«Динамо» U-21 – «Шахтер» U-21– 2:0 (0:0)
Голы: Ореховский, 65 (1:0). Булеца, 90+3 (2:0)

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Чоботенко, Лукьянчук, Осман, Ориховский (Шапаренко, 90), Корзун (Казаков, 46), Буяльский (Булеца, 46), Леднев, Щебетун, Кравченко (Михайличенко, 80)

«Шахтер»: Кудрик, Кирюханцев, Сагуткин, Качараба, Корниенко, Танковский, Пихаленок, Игнатенко (Глущук, 81), Арабидзе (Арендарук, 62), Борячук, Топалов
 

Предупреждения: Качараба (50), Арендарук (71), Сагуткин (73), Казаков (77)

Удаление: Арендарук (90+1, второе предупреждение)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    bonv
      bonv, 20.04.2017 16:48
    +4
    Нехай і завтра буде 2-0 на користь Динамо.
    Ссылка
    rux_if
    online
      rux_if, 20.04.2017 17:38
    +1
    Це відповідь на запитання у кого підростаюче покоління краще. А тур.таблиця тому підтвердження.
    Ссылка
    Taraniv
    online
      Taraniv, 20.04.2017 17:40
    -2
    Надеюсь, президент Шахтёра сделает оргвыводы и этот недотренеришка вылетит из горняцкого клуба, как пробка! Чтоб на вю жизнь запомнил: проигрывать дырявым - последнее дело
    Ссылка
    King King
    online
      King King, 20.04.2017 17:43
    +1
    Taraniv, 20.04.2017 17:40
    Надеюсь, президент Шахтёра сделает оргвыводы и этот недотренеришка вылетит из горняцкого клуба, как пробка! Чтоб на вю жизнь запомнил: проигрывать дырявым - последнее дело
    "ватан"Taraniv21,а чего истерим?
    "Чтоб на вю жизнь"))))"вю")))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.