Французскую Лигу 1 переименуют в рамках спонсорской сделки

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) договорилась о смене названия Лиги 1 в рамках спонсорской сделки.
Сумма 3-летнего договора составит почти 10 миллионов евро, новое название французского дивизиона объявят сегодня.
В прошлом сезоне LFP сотрудничала с брендом Domino’s Pizza, во время которого Вторая французская лига носила название Domino’s Ligue 2. По такой же схеме будет переименовано Лигу 1.
Источник — Get French Football
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