Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Французскую Лигу 1 переименуют в рамках спонсорской сделки

Сумма 3-летнего договора составит почти 10 миллионов евро

  • 20.04.2017 15:52
  • 209 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Французскую Лигу 1 переименуют в рамках спонсорской сделки

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) договорилась о смене названия Лиги 1 в рамках спонсорской сделки.

Сумма 3-летнего договора составит почти 10 миллионов евро, новое название французского дивизиона объявят сегодня.

В прошлом сезоне LFP сотрудничала с брендом Domino’s Pizza, во время которого Вторая французская лига носила название Domino’s Ligue 2. По такой же схеме будет переименовано Лигу 1.

Источник — Get French Football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.