Французскую Лигу 1 переименуют в рамках спонсорской сделки

Ракитскому играть тока в топ-жоп ЧУ - это яго уровень и нет больше !

40 лет разница - это главное.

Crusaider, 20.04.2017 16:13 0 Не такая она страшная.---------------------------------------...

После такого возрастные мужики обычно не живут долго....

Да ладно - на 40 лет моложе, это главное.Не такая она страшная.Вот только мозги по фото не проска...

как на девушку дня - совсем не годная, а как на телочку деда 67-летнего - пайдеть

каждому бы деду по такой бабе))