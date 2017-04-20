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15 з 26 федерацій підтримають Павелка на виборах президента ФФУ

Чинний керівник ФФУ заручився підтримкою більшості регіональних організацій

  • 20.04.2017 15:39
  • 208 просмотров
  • 1 комментария
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Низка регіональних футбольних федерацій висловили підтримку Андрію Павелку на майбутніх виборах президента ФФУ.

Чинного керівника підтримали в донецькій, запорізькій, луганській, херсонській, закарпатські та кримській організаціях.

Нагадаємо, раніше кандидатуру Андрія Павелка на майбутніх виборах президента ФФУ вже підтримали представники Рівненської, Тернопільської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Житомирської областей.

Перевибори президента ФФУ пройдуть 16 червня.

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    mavast
    online
      mavast, 20.04.2017 16:16
    0
    Пропоную Тимощука або Палкіна.
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