15 з 26 федерацій підтримають Павелка на виборах президента ФФУ

Низка регіональних футбольних федерацій висловили підтримку Андрію Павелку на майбутніх виборах президента ФФУ.
Чинного керівника підтримали в донецькій, запорізькій, луганській, херсонській, закарпатські та кримській організаціях.
Нагадаємо, раніше кандидатуру Андрія Павелка на майбутніх виборах президента ФФУ вже підтримали представники Рівненської, Тернопільської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Житомирської областей.
Перевибори президента ФФУ пройдуть 16 червня.
Источник — Федерация футбола Украины
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