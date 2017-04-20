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ДЕВУШКА ДНЯ. 27-летняя невеста Анатолия Конькова

Будущая жена экс-президента федерации футбола на 40 лет младше своего избранника

  • 20.04.2017 15:18
  • 2765 просмотров
  • 26 комментария
Метки
instagram.com/masharaupova
© instagram.com/masharaupova

Бывший президент федерации футбола Украины Анатолий Коньков живет полной жизнью и не собирается лежать на пенсии на диване у телевизора. 67-летний Коньков собирается жениться на миловидной девушке, которая на 40 лет младше его. Анатолий Дмитриевич в прошлом месяце сделал предложение и получил согласие.

 

Tsunami Honganji Vihara(памятник жертвам цунами 2004)#srilanka #TsunamiHonganjiVihara

Публикация от Машенька♓️ (@masharaupova)

 

Конечно ДА 💍❤️#engagement#proposal#isaidyes

Публикация от Машенька♓️ (@masharaupova)

 

🏁start to the day #goodmorning

Публикация от Машенька♓️ (@masharaupova)

Источник — Instagram

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Комментарии
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 20.04.2017 16:11
    0
    каждому бы деду по такой бабе))
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    ivs18
    online
      ivs18, 20.04.2017 16:12
    +2
    как на девушку дня - совсем не годная, а как на телочку деда 67-летнего - пайдеть
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    Crusaider
    online
      Crusaider, 20.04.2017 16:13
    0
    Михаил Кравченко, 20.04.2017 16:04
    Да понятно, что тут бало зарешало. Меня больше интересует, почему он себе такую страшненькую выбрал. Реально, она терпима только на 10-й фотке, а на остальных бээ.
    Короче, есть бабло у Конька, а вот вкуса нет)
    Да ладно - на 40 лет моложе, это главное.
    Не такая она страшная.
    Вот только мозги по фото не просканируешь.
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    monomoto11
    online
      monomoto11, 20.04.2017 16:13
    0
    После такого возрастные мужики обычно не живут долго....
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    уух
    online
      уух, 20.04.2017 16:15
    0
    Crusaider, 20.04.2017 16:13 0
    Не такая она страшная.
    ------------------------------------------------

    ага, .. прямо мисс кривой рог
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    Crusaider
    online
      Crusaider, 20.04.2017 16:17
    0
    уух, 20.04.2017 16:15
    Crusaider, 20.04.2017 16:13 0
    Не такая она страшная.
    ------------------------------------------------ага, .. прямо мисс кривой рог
    40 лет разница - это главное.
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