ДЕВУШКА ДНЯ. 27-летняя невеста Анатолия Конькова

Бывший президент федерации футбола Украины Анатолий Коньков живет полной жизнью и не собирается лежать на пенсии на диване у телевизора. 67-летний Коньков собирается жениться на миловидной девушке, которая на 40 лет младше его. Анатолий Дмитриевич в прошлом месяце сделал предложение и получил согласие.
А ваша кость тоже стремится стать "шире" с наступлением холодов?😂🙈Как по мне,"тусоваться" в тренажёрном ежедневно -смахивает на фанатизм,но что делать ,хожу как на работу,ведь это единственное место ,где я хоть на какое-то время прекращаю есть 🍯🍪🍳Ты спросишь меня ,что я люблю больше :тебя или пожрать ?Ты уйдёшь ,так и не услышав ответ,потому что омномном🍭🍩#жороставьменя👿
Источник — Instagram
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Короче, есть бабло у Конька, а вот вкуса нет)
Не такая она страшная.
Вот только мозги по фото не просканируешь.
Не такая она страшная.
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ага, .. прямо мисс кривой рог
Не такая она страшная.
------------------------------------------------ага, .. прямо мисс кривой рог
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