БЕСЕДИН: «События после матча со Звездой стали толчком для Динамо»

Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о причинах удачной игры команды в последних матчах.

- Недавно Игорь Суркис заявил, что после поражения в Кропивницкому Сергей Ребров хотел уйти в отставку. Для футболистов слова президента стали новостью, или же подобный разговор между тренером и игроками тоже состоялся после поединка со «Звездой»?

- После матча у нас действительно был такой разговор, поэтому, когда Игорь Михайлович говорил об этом, это не стало сюрпризом. Но все видели интервью нашего капитана, Андрея Ярмоленко, в котором он сказал, что, когда мы выходим на поле, то, можно сказать, играем в первую очередь за Сергея Станиславовича. Он создавал эту команду и коллектив, и мы играем за нашего тренера. Это правильно.

- Именно после матча со «Звездой» многое в Динамо изменилось в лучшую сторону. Это был поворотный момент?

- Да. Думаю, то поражение и события после матча стали каким-то толчком для команды, заставившим всех переосмыслить произошедшее, свою игру в целом, и в Кропивницком – в частности. После этого все изменилось кардинально. Сейчас есть и результат, и максимальная самоотдача от каждого футболиста, все мы выкладываемся на все сто.