Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

БЕСЕДИН: «События после матча со Звездой стали толчком для Динамо»

Форвард столичного клуба – о причинах последних успехов команды

  • 20.04.2017 14:59
  • 423 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Артем Беседин
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о причинах удачной игры команды в последних матчах.

- Недавно Игорь Суркис заявил, что после поражения в Кропивницкому Сергей Ребров хотел уйти в отставку. Для футболистов слова президента стали новостью, или же подобный разговор между тренером и игроками тоже состоялся после поединка со «Звездой»?
- После матча у нас действительно был такой разговор, поэтому, когда Игорь Михайлович говорил об этом, это не стало сюрпризом. Но все видели интервью нашего капитана, Андрея Ярмоленко, в котором он сказал, что, когда мы выходим на поле, то, можно сказать, играем в первую очередь за Сергея Станиславовича. Он создавал эту команду и коллектив, и мы играем за нашего тренера. Это правильно.

- Именно после матча со «Звездой» многое в Динамо изменилось в лучшую сторону. Это был поворотный момент?
- Да. Думаю, то поражение и события после матча стали каким-то толчком для команды, заставившим всех переосмыслить произошедшее, свою игру в целом, и в Кропивницком – в частности. После этого все изменилось кардинально. Сейчас есть и результат, и максимальная самоотдача от каждого футболиста, все мы выкладываемся на все сто.

Источник — Football.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.