Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук продолжит карьеру на аматорском уровне. 37-летний футболист попал в заявку ФК «Музычи» и будет играть в чемпионате Киево-Святошинского района.

Кроме Шевчука, игроками команды являются такие известные в футболисты, как Станислав Богуш, Владимир Самборский, Иван Кривошеенко, Александр Романчук, Андрей Воробей и Алексей Белик.