Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук продолжит карьеру на аматорском уровне. 37-летний футболист попал в заявку ФК «Музычи» и будет играть в чемпионате Киево-Святошинского района.
Кроме Шевчука, игроками команды являются такие известные в футболисты, как Станислав Богуш, Владимир Самборский, Иван Кривошеенко, Александр Романчук, Андрей Воробей и Алексей Белик.
Источник — Footboom
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