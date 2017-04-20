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Вячеслав Шевчук продолжит карьеру на аматорском уровне

Бывший полузащитник «Шахтера» попал в заявку ФК «Музычи»

  • 20.04.2017 14:33
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ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук продолжит карьеру на аматорском уровне. 37-летний футболист попал в заявку ФК «Музычи» и будет играть в чемпионате Киево-Святошинского района.

Кроме Шевчука, игроками команды являются такие известные в футболисты, как Станислав Богуш, Владимир Самборский, Иван Кривошеенко, Александр Романчук, Андрей Воробей и Алексей Белик.

Источник — Footboom

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