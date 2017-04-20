Продай свисток, купи очки!

Безусловно, самое яркое впечатление от ответных четвертьфиналов – вопиющие судейские ошибки. А то, что это происходит уже далеко не в первый раз в плей-офф Лиги чемпионов, существенно девальвирует интерес к турниру и дискредитирует престижнейшее клубное соревнование. Но пойдем по порядку.

Напоминаю все результаты раунда (в скобках – счет первых матчей).

«Барселона» - «Ювентус» - 0:0 (0:3)

«Монако» - «Боруссия» - 3:1 (3:2)

«Реал» - «Бавария» - 4:2 (2:1)

«Лестер» - «Атлетико» - 1:1 (0:1)

Для начала отметим, что все команды, выигравшие первые матчи, смогли удержать либо нарастить свое преимущество, и в итоге вышли в полуфинал.

Зрелищность. Игры в Мадриде и Монте-Карло выгодно отличались от остальных – по чертовой дюжине реально опасных моментов в основное время. А «Реал» присовокупил к ним еще пяток в экстра-тайме.

В Барселоне их было раза в два меньше, и львиная доля пришлась на первую половину второго тайма, после чего «лимит был исчерпан». Но наиболее унылое действо прогнозируемо наблюдалось в Лестере – четыре голевых момента в матче.

Словом, фифти-фифти. И норма смотрибельности выполнена лишь наполовину.

Интрига. Тут будет уместна двойная бухгалтерия. Интрига конкретного матча и интрига по сумме двух игр.

Последнюю возможность открыть счет и выиграть «Барселона» упустила на 69-й минуте: промах Серхи Роберто.

«Лестер» расстался с надеждой на победу семью минутами позже: промах Мареза со штрафного.

Гол Жермена на 81-й минуте окончательно утвердил триумф «Монако».

А две минуты спустя Лукас Васкес, в последний раз в основное время, мог сравнять счет и избавить «Реал» от дополнительного, но промахнулся.

То есть, с номинальной интригой у нас все практически в ажуре. А с фактической?

Для «Барселоны» все закончилось еще в Турине, что и подтвердил ответный матч.

Гол Мбаппе на 3-й минуте означал, что «Боруссии» теперь нужно забивать хотя бы трижды. Но ее единственный гол Ройс забьет уже при счете 0:2.

Гол Сауля на 26-й минуте похоронил все иллюзии «Лестера», которому теперь тоже нужны были три забитых мяча. Тогда как хозяева поля сподобились лишь на три попытки, классически реализовав одну из них.

И только в Мадриде Роналду забил решающий гол аж на 105-й минуте игры, сломив сопротивление соперника. Хотя, на самом деле, все предрешило удаление Видаля на 84-й минуте. После него нас посетило дежа вю: оставшись в меньшинстве, «Бавария» «сдулась» точно так же, как это было в Мюнхене.

По сути, это был единственный поединок, который действительно был интересен, с точки зрения интриги. Да и тот испортило судейство.

Логика. Наиболее справедлив счет в Монте-Карло. Соотношение голевых моментов – 9:4 – почти идеально сочетается в пропорции с 3:1 на табло. «Монако» закономерно прошел в полуфинал.

Практически та же картина и в Мадриде, где мною были зафиксированы цифры 11:6. Но здесь стоит отдельно учитывать основное время. А по его итогам соотношение шансов забить рисует нам оптимальный счет 2:2. То есть, «Реал», по-хорошему, мог все решить и раньше – до рокового для «Баварии» удаления. И по сумме двух игр его превосходство сомнений не вызвало.

«Лестер» «наиграл» на свой гол, тогда как «Атлетико» привычно реализовал единственную возможность в матче. А ведь, следуя элементарной логике, базирующейся на сумме шансов, в этой паре оптимальным было бы дополнительное время.

«Барселона» вполне могла выиграть с минимальным счетом, но это помогло бы ей, как мертвому припарки. Да и у «Ювентуса» была парочка весьма приличных моментов. И здесь логика оказалась бессильна, ибо и здесь она нашептывала нам экстра-тайм (7:7 – по сумме моментов в обеих играх). Но еще раз воспоем оду реализации «Юве» в Турине.

В целом же, и здесь пятьдесят на пятьдесят.

Судейство. Совместно с моим «штатным» консультантом, лучшим признаем словенца Скомину сотоварищи («Монако» - «Боруссия»).

К Рокки и Кюйперсу были вопросы, но на исход дуэлей их решения (или нерешительность) не повлияли.

Переходим к гвоздю нашей программы: однозначно худшему судейству венгерской бригады арбитров, обслуживавших матч «Реал» - «Бавария». С этим были согласны даже те, в чью пользу они ошибались.

Итак, нас интересуют четыре судейских решения, вызвавших наиболее бурную реакцию и обсуждения. Цитирую профи без купюр.

1) 53-я минута – пенальти на Роббене (0:1). «Основания для 11 метров были. В бедро ударил и на ногу наступил».

2) 84-я минута – удаление Видаля за второе предупреждение (при 1:2). «На мой взгляд, правильная желтая. Сыграл в мяч, затем грубо ударил второй ногой соперника». Если же Вас интересует дилетантское мнение автора, то первая реакция на увиденное была точно такой же.

3) 105-я минута – гол Роналду из офсайда (2:2). Здесь все очевидно. «При этом ассистент занимал великолепную позицию. Умысел???» И одной этой ошибки достаточно, чтобы решить судьбу двухраундового поединка. Вот, где собака порылась.

4) 109-я минута – гол Роналду из офсайда (3:2). «Тут и машина не определит 20 мм вне игры. Если присмотреться, то на одном из повторов можно увидеть флажок бокового, который отстал метров на 5».

Резюме: «Кашшаи спалили ассистенты».

Так или иначе, а по факту «Реал» в полуфинал вывели судьи. По сути, так же, как и «Атлетико» (единственный гол в первом матче обусловил все последующие события оставшихся двух с половиной часов игры). И, разумеется, «Барселону» - только в четвертьфинал, еще раньше.

Три случая – система. Не хочется выступить адептом теории «происпанского заговора», но как-то это не радует даже меня – любителя испанского стиля.

А в общем, судейские ляпсусы этой весной были настолько грубыми (причем не только результативные – на всех уровнях игры), что меня терзают смутные сомненья: уж не сторонники ли скорейшего введения видеоповторов им приплачивают? Шутка, конечно, но невеселая. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Везение. Фортуна проявила себя в двух зрелищных играх.

В Монте-Карло она благоволила хозяевам: на 14-й минуте, при 1:0, Шахин со штрафного пробил в стойку ворот «Монако».

В Мадриде же – гостям. Автогол, который сообразили на двоих Фернандес с Рамосом на 78-й минуте, пришелся для «Баварии» как нельзя кстати. Ибо именно он перевел игру в овертайм. Но затем слово взяла Фемида, и ее аргументы оказались более весомыми.

Личности. Их набрался целый десяток, и все из этих же двух матчей.

Как ни крути, а самой яркой фигурой видится вновь Роналду: хет-трик есть хет-трик, да в какой игре!

На второе место поставлю Марсело. На третье – Роббена. Кто смотрел мадридский матч, тот, надеюсь, меня поймет. У всех трех – по пять участий в ключевых эпизодах игры.

Самым запомнившимся из вратарей для меня, парадоксальным образом, стал опять Нойер – пять сэйвов почему-то затмили четыре пропущенных мяча.

Голы. И опять весьма тяжелый выбор – как и в прошлый раз. Честное слово, теряюсь в догадках. Может быть, Сауль? А возьму-ка я здесь тайм-аут. Решайте сами…

Симпатии и антипатии. Больше всех понравился «Монако», меньше всех - «Атлетико». Исходя из этого, если кто-нибудь из вас еще не знал, какой футбол по душе автору, то теперь уже все будут в курсе.

Жеребьевка. Скажу одно: не хочется мадридского дерби. Ни в полуфинале, ни в финале тем паче. Они мне еще давеча в автобусе надоели. Все прочие варианты приемлю.

Судейство? Не будем о грустном…