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Динамо Киев (U-21) — Шахтер (U-21). LIVE

Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Украины U-21

  • 20.04.2017 13:46
  • 866 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Динамо Киев (U-21) — Шахтер (U-21). LIVE

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию матча чемпионата Украины U-21 между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

Источник — Sport.ua

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