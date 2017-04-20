Александр АЛИЕВ: «Динамо не нужно опускать руки»

Накануне матча «Динамо» - «Шахтер» бывший полузащитник киевского клуба поделился своими соображениями о матче.
«Поединки «Динамо» и «Шахтера» всегда были принципиальными, отличались накалом борьбы и повышенным зрительским интересом. Болельщики с нетерпением ждали этих матчей, ведь киевляне как правило конкурировали за чемпионство именно с горняками. Запомнились многие игры, а особняком стоят две принципиальнейшие встречи в полуфинале Кубка УЕФА. «Динамо» тогда, к сожалению, в финал не прошло».
«Исчерпана ли чемпионская гонка? Мне так не кажется. Командам предстоит сыграть еще по семь матчей, так что все впереди. Руки динамовцам опускать нельзя. Очковый отрыв хоть и большой, но это ничего не значит - дважды «Динамо» и «Шахтер» сойдутся в очных встречах. И если в них выиграет «Динамо» - сохранится интрига».
«Болельщики наверняка хотят увидеть побольше голов. Но главное - чтобы интересной была сама игра. Чтобы не было привычных для матчей этих соперников удалений. Пусть победит сильнейший»,- сказал Алиев.
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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