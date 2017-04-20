Фалькао вышел на первое место по средней результативности в еврокубках

Та не кажи.Маркевич хоть в курсе что за него команду уже собирают?

Саме для того, щоб у фіналі не було дербі, його треба організувати у півфіналі. У випадку ж пар: ...

Всё по делу но надо учитывать что в матче Бавария - Реал ошибки судьи были в обе стороны, забей В...