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Фалькао вышел на первое место по средней результативности в еврокубках

Форвард «Монако» Радамель Фалькао забил 45 гол на евроарене

  • 20.04.2017 14:21
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uefa.com. Радамель Фалькао (справа) и Келин Мбаппе
© uefa.com. Радамель Фалькао (справа) и Келин Мбаппе
Для того чтобы забить 45 голов 31-летнему колумбийскому форварду понадобилось всего 50 матчей. Отметим, что Лионель Месси в списке наиболее продуктивных бомбардиров в истории занимает пятое место, а Криштиану Роналду нет даже в десятке.
 
Топ-10 игроков по средней результативности в истории еврокубков:
 
0,90: Радамель Фалькао («Порту», «Атлетико», «Монако») – 45 голов в 50 матчах
0,87: Герд Мюллер («Бавария») – 62 гола в 71 матче
0,86 Стефан Гиварш («Осер», «Ренн», «Ньюкасл») – 24 гола в 28 матчах
0,86: Ференц Пушкаш («Гонвед», «Реал») – 37 голов в 43 матчах
0,83 Лионель Месси («Барселона») – 97 голов в 119 матчах
0,83: Ди Стефано («Реал») – 50 голов в 60 матчах
0,82 Иван Мраз («Слован» Братислава, «Спарта» Прага, «Дукла» Прага) – 18 голов в 22 матчах
0,82: Юпп Хайнкес («Боруссия» Менхенгладбах) – 45 голов в 55 матчах
0,80: Корнелиус Кист («Алкмаар», «Пари Сен-Жермен») – 20 голов в 25 матчах
0,80 Деннис Лоу («Манчестер Юнайтед») – 20 голов в 25 матчах 

 

Источник — УЕФА

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