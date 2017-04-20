ПАУЛИНЬО: «Доволен своим выступлением за Зарю»

В Украину бразилец перебрался в январе 2016 года после того, как истек срок действия его контракта с «Коринтиансом».

«Переживаю очень важный момент в карьере, с момента своего прихода в «Зарю» я очень сильно вырос в профессиональном плане», — приводит слова Паулиньо Meutimao.com.br.

В составе «Зари» 23-летний футболист в общей сложности провел 37 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста во всех турнирах.

«В Европе много внимания уделяется обучению тактике. В прошлом году мы играли в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед», «Заря» хорошо играет в чемпионате. Так что я доволен своим выступлением и надеюсь дальше развиваться и помогать команде».

Напомним, что в зимнее трансферное окно генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов заявлял о наличии предложения по игроку от французского клуба, но луганчан оно не устроило.

Паулиньо является воспитанником «Коринтианса» и какое-то время даже работал под руководством нынешнего главного тренера сборной Бразилии Тите, но закрепиться в одной из сильнейших команд Южной Америки последних лет не смог. До перехода в «Зарю» нападающий на правах аренды выступал за бразильские клубы низших лиг «Америку», «Рио Кларо» и «Португезу».