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ПАУЛИНЬО: «Доволен своим выступлением за Зарю»

Нападающий рассказал о своем профессиональном росте в украинской команде

  • 20.04.2017 12:24
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vk.com/zoryaluhansk. Паулиньо
© vk.com/zoryaluhansk. Паулиньо
В Украину бразилец перебрался в январе 2016 года после того, как истек срок действия его контракта с «Коринтиансом».
 
«Переживаю очень важный момент в карьере, с момента своего прихода в «Зарю» я очень сильно вырос в профессиональном плане», — приводит слова Паулиньо Meutimao.com.br.
 
В составе «Зари» 23-летний футболист в общей сложности провел 37 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста во всех турнирах.
 
«В Европе много внимания уделяется обучению тактике. В прошлом году мы играли в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед», «Заря» хорошо играет в чемпионате. Так что я доволен своим выступлением и надеюсь дальше развиваться и помогать команде».
 
Напомним, что в зимнее трансферное окно генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов заявлял о наличии предложения по игроку от французского клуба, но луганчан оно не устроило.
 
Паулиньо является воспитанником «Коринтианса» и какое-то время даже работал под руководством нынешнего главного тренера сборной Бразилии Тите, но закрепиться в одной из сильнейших команд Южной Америки последних лет не смог. До перехода в «Зарю» нападающий на правах аренды выступал за бразильские клубы низших лиг «Америку», «Рио Кларо» и «Португезу».

Источник — Sportarena

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