Александр ЗАВАРОВ: «Шевченко тоже должен был уйти после Евро-2016»

Экс-тренер сборной Украины прокомментировал свой уход из национальной команды.
«Мне сложно сказать, почему меня уволили из тренерского штаба сборной Украины. Склоняюсь к мысли, что что-то не устраивало в личном плане, в моих взглядах на жизнь. Скорее всего – это так. Почему об этом не говорит Фоменко? Ему нечего сказать. Как главный тренер он должен был настаивать, но не удалось.
Если команда сыграла на Евро-2016 провально, полностью опозорилась, весь тренерский штаб должен был пойти в отставку и всем сказать: «До свидания». Ответственность лежит на всем штабе, в том числе и на нынешнем тренере сборной – он также должен был уйти.
По крайне мере, я бы сделал так в этой ситуации – команда заняла последнее, 24-е место. Но не я решаю. Решает президент ФФУ. Получилось, что не усилили тренерский штаб, а скорее ослабили. Так никто не делает», – сказал Заваров.
Напомним, что Александ Заваров покинул тренерский штаб сборной перед Евро-2016.
Источник — Футбол 24
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Кто был "капитаном корабля" и руководил процессом? Конечно Фоменко. Если Шева и кто-то другой был не согласен с позицией Фоменко, то максимум мог выразить свое мнение, а не повлиять на игру сборной. С таким подходом из Реала должен был уйти Зидан вместе с Карло или Роберто Ди Маттео после провала своего босса Андре Виллаш-Боаша.
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