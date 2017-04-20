Александр ЗАВАРОВ: «Шевченко тоже должен был уйти после Евро-2016»

Экс-тренер сборной Украины прокомментировал свой уход из национальной команды.

«Мне сложно сказать, почему меня уволили из тренерского штаба сборной Украины. Склоняюсь к мысли, что что-то не устраивало в личном плане, в моих взглядах на жизнь. Скорее всего – это так. Почему об этом не говорит Фоменко? Ему нечего сказать. Как главный тренер он должен был настаивать, но не удалось.

Если команда сыграла на Евро-2016 провально, полностью опозорилась, весь тренерский штаб должен был пойти в отставку и всем сказать: «До свидания». Ответственность лежит на всем штабе, в том числе и на нынешнем тренере сборной – он также должен был уйти.

По крайне мере, я бы сделал так в этой ситуации – команда заняла последнее, 24-е место. Но не я решаю. Решает президент ФФУ. Получилось, что не усилили тренерский штаб, а скорее ослабили. Так никто не делает», – сказал Заваров.



Напомним, что Александ Заваров покинул тренерский штаб сборной перед Евро-2016.