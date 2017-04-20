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Александр ЗАВАРОВ: «Шевченко тоже должен был уйти после Евро-2016»

Экс-тренер сборной Украины – о своем уходе из национальной команды

  • 20.04.2017 12:19
  • 1194 просмотров
  • 6 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Александр Заваров
© dynamo.kiev.ua. Александр Заваров

Экс-тренер сборной Украины прокомментировал свой уход из национальной команды.

«Мне сложно сказать, почему меня уволили из тренерского штаба сборной Украины. Склоняюсь к мысли, что что-то не устраивало в личном плане, в моих взглядах на жизнь. Скорее всего – это так. Почему об этом не говорит Фоменко? Ему нечего сказать. Как главный тренер он должен был настаивать, но не удалось.

Если команда сыграла на Евро-2016 провально, полностью опозорилась, весь тренерский штаб должен был пойти в отставку и всем сказать: «До свидания». Ответственность лежит на всем штабе, в том числе и на нынешнем тренере сборной – он также должен был уйти.

По крайне мере, я бы сделал так в этой ситуации – команда заняла последнее, 24-е место. Но не я решаю. Решает президент ФФУ. Получилось, что не усилили тренерский штаб, а скорее ослабили. Так никто не делает», – сказал Заваров. 

Напомним, что Александ Заваров покинул тренерский штаб сборной перед Евро-2016.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    lisbvv
      lisbvv, 20.04.2017 12:45
    +3
    К чему этот вброс?
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 20.04.2017 12:51
    +1
    Кто откапал этот вонючий архив? Сколько лет этой новости? Согласен с первым комментом, говенный вброс!
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 20.04.2017 12:52
    0
    заваров тупа мокша яка народилася на теренях УКРАЇНИ але з мозоком ленерівськой вати
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 20.04.2017 13:06
    0
    По поводу того, что надо было уволиться - тупейшая мысль!
    Кто был "капитаном корабля" и руководил процессом? Конечно Фоменко. Если Шева и кто-то другой был не согласен с позицией Фоменко, то максимум мог выразить свое мнение, а не повлиять на игру сборной. С таким подходом из Реала должен был уйти Зидан вместе с Карло или Роберто Ди Маттео после провала своего босса Андре Виллаш-Боаша.
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    уух
    online
      уух, 20.04.2017 13:07
    0
    товарища просто душит жаба
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    olexyn
    online
      olexyn, 20.04.2017 13:15
    0
    чому він не згадає, як закликав саботувати мобілізацію в армію в розгар війни з парашею?
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