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Fanatik: Коньяспор хочет пригласить Мирона Маркевича

Украинский тренер может позвать с собой Гладкого и Форстера

  • 20.04.2017 12:00
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fanatik.com.tr. Мирон Маркевич
© fanatik.com.tr. Мирон Маркевич
Турецкий «Коньяспор» намерен пригласить на пост главного тренера украинского специалиста Мирона Маркевича. Нынешний наставник команды Айкут Коджаман по окончании сезона покинет команду и скорее всего возглавит «Фенербахче». Поэтому руководство клуба занято поиском нового тренера уже сейчас.
 
Главной кандидатурой для «Орлов Анатолии» был Мустафа Денизли, ныне тренирующий «Эскишехирспор», однако его переманил «Галатасарай». Поэтому «Коньяспор» сделал предложение украинскому специалисту. 
 
Маркевич, в свою очередь, хотел бы видеть в своей новой команды нападающего Александра Гладкого, который сейчас выступает в «Карпатах», и защитника «Зари» Рафаэла Форстера.

Источник — Fanatik

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