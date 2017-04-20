ФК Лос-Анджелес готов предложить Ибрагимовичу 5 млн фунтов

Златану Ибрагимовичу предложили перебраться за океан. Новосозданный клуб МСЛ «Лос-Анджелес» готов платить шведу 5 млн фунтов в год, а на время перерыва в чемпионате вернуть его в «Манчестер юнайтед» на правах аренды.

Напомним, контракт форварда с «Красными дьяволами» истекает летом, и стороны ведут переговоры о продлении соглашения, но пока не могут согласовать все условия. Сейчас, к слову, самым высокооплачиваемым легионером в МЛС является бразилец Кака, получающий в Орландо 5,6 млн фунтов за сезон.