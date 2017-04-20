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ФК Лос-Анджелес готов предложить Ибрагимовичу 5 млн фунтов

Новый американский клуб готов отдать нападающего в аренду в МЮ

  • 20.04.2017 12:10
  • 369 просмотров
  • 1 комментария
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Евроспорт. Златан Ибрагимович
© Евроспорт. Златан Ибрагимович
Златану Ибрагимовичу предложили перебраться за океан. Новосозданный клуб МСЛ «Лос-Анджелес» готов платить шведу 5 млн фунтов в год, а на время перерыва в чемпионате вернуть его в «Манчестер юнайтед» на правах аренды.
 
Напомним, контракт форварда с «Красными дьяволами» истекает летом, и стороны ведут переговоры о продлении соглашения, но пока не могут согласовать все условия. Сейчас, к слову, самым высокооплачиваемым легионером в МЛС является бразилец Кака, получающий в Орландо 5,6 млн фунтов за сезон.

Источник — Daily Mail

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Комментарии
    zhevaua
    online
      zhevaua, 20.04.2017 13:10
    0
    Америкосы в курсе что есть китайцы с мешком бабла?
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