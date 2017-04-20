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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Торино пока что не перехожу»

Защитник «Дармштадта» рассказал о своем будущем

  • 20.04.2017 11:09
  • 259 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Дармштадт. Артем Федецкий
© ФК Дармштадт. Артем Федецкий
Украинский защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал о своем будущем.
 
«В «Торино» пока не перехожу, об этом только ведутся разговоры. Для меня топ-чемпионат — это Бундеслига, на втором месте — АПЛ, а уже потом чемпионаты Италии и Испании. Время покажет, как все сложится, все может быть.
 
Мне очень хочется вернуться на родные просторы. Тем более что мне уже скоро 32 года. Дай бог, еще года два поиграть на хорошем уровне, и уже тогда можно будет возвращаться в Украину.
 
Сейчас я слежу за матчами «Карпат», до сих пор остаюсь их поклонником. Признаюсь, мне бы хотелось вернуться в команду», — заявил Федецкий.
 

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    halychanyn
      halychanyn, 20.04.2017 11:21
    +1
    А то що там президент той самий, з яким ти судився нічого? І що ти кинув Карпати - нічого? І що брехав як шолудивий пес фанатам - ТЕЖ НІЧОГО????
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    akiev5b
      akiev5b, 20.04.2017 11:28
    +1
    Кому ты всрался во Львове и даже в Днепре? Размечтался о "Торино" - это надо заслужить. Будешь заканчивать во 2-й лиге ФРГ.
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