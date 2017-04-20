Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Торино пока что не перехожу»

Украинский защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал о своем будущем.

«В «Торино» пока не перехожу, об этом только ведутся разговоры. Для меня топ-чемпионат — это Бундеслига, на втором месте — АПЛ, а уже потом чемпионаты Италии и Испании. Время покажет, как все сложится, все может быть.

Мне очень хочется вернуться на родные просторы. Тем более что мне уже скоро 32 года. Дай бог, еще года два поиграть на хорошем уровне, и уже тогда можно будет возвращаться в Украину.

Сейчас я слежу за матчами «Карпат», до сих пор остаюсь их поклонником. Признаюсь, мне бы хотелось вернуться в команду», — заявил Федецкий.