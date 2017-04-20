Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рыбка восстановился и готов играть»

Можно вспомнить немало случаев, когда представитель национальной команды по какому-нибудь виду спорта посредством телевидения или социальных сетей желал удачи землякам в канун больших соревнований. Не стал исключением и нападающий сборной Украины по футбол Евгений Селезнев, с которым журналисты поговорили в преддверии старта чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А в Киеве.

— Евгений, следующее твое предпочтение в спорте после футбола — хоккей?

— Совершенно верно.

— Когда первый раз взял клюшку в руки?

— В детстве, правда, возраст точно не вспомню. А последний раз играл лет шесть назад.

— В юности во дворе сломал не одну клюшку?

— Бывало и такое. Но я бы не сказал, что у меня было такое уж хоккейное детство, как, допустим, это принято в России, Америке или Канаде.

— Слышал, что ты в Днипре не раз выходил на лед…

— Конечно. Так же, как и в Киеве, когда есть свободное время.

— На коньках стоишь уверенно?

— Я — любитель (улыбается). Асы у нас играют в чемпионате Украины.

— А кто из футболистов составлял тебе компанию?

— Руслан Ротань, Александр Алиев, Томаш Хюбшман. Ротань вообще классный хоккеист. Я ему как-то сказал: «Твоя физика, мой опыт» (смеется). У нас, как и в футболе, Руслан ассистирует, а я забиваю.

— Ты и боксом в свое время занимался. Смог бы в хоккее быть тафгаем?

— Не вижу смысла. Я люблю играть, забивать.

— Насколько я знаю, твой сын занимается хоккеем…

— В своем возрасте (2007 год рождения) его Льдинка заняла второе место в чемпионате Киевской области, уступив одно очко Соколу.

— Видишь в нем потенциал хоккеиста?

— Да.

— На какой позиции он действует?

— Защитника. У него неплохое мышление, хорошо получаются передачи. Вот только он ленивый, как я, один в один (смеется). Не любит бегать. Впрочем, Руслан обожает хоккей, а нужно, я всегда помогу. Иногда я даже с его командой выхожу на лед покататься, и если они не хотят бегать, луплю их клюшкой (улыбается).

— Если помечтать, то Селезнева-младшего через некоторое время можно будет увидеть в майке национальной команды?

— Только в том случае, если он будет работать. Иначе снова получит клюшкой…

— Кто твой любимый хоккеист?

— Их много. В последнее время это Павел Дацюк — он просто феномен, Евгений Малкин. Еще раньше наслаждался игрой Павла Буре. В НХЛ импонируют Сидни Кросби, Александр Овечкин, хорош Александр Радулов.

— В самой сильной хоккейной лиге за кого болеешь?

— У меня нет одной любимой команды. Нравятся Питтсбург Пингвинз, Детройт Ред Уингз, поскольку там выступает Хенрик Зеттерберг, играл Павел Дацюк. Цвета Вашингтон Кэпиталс защищает Александр Овечкин, поэтому мои симпатии разделяются.

— С кем из хоккеистов сборной Украины знаком?

— С Сергеем Бабинцом, Денисом Исаенко. Ребята приглашали на чемпионат мира. И по крайней мере на первую игру, против Венгрии, я прилечу. В Украине не так часто проводятся соревнования такого уровня, поэтому отпрошусь в клубе на один день. Я ведь должен поддержать национальную команду.

— Шансы пробиться в элитный дивизион у нашей сборной есть?

— Почему нет? Играя дома, очень важно победить в первом поединке с Венгрией, чтобы обрести психологическую уверенность. Но самой сильной командой на турнире, мне кажется, является Казахстан. Думаю, для сине-желтых это будет самый важный матч на ЧМ.

— В турецком Карабюкспоре, где ты выступаешь сейчас, совсем другие заботы — как попасть в Лигу Европы. Или это нереально?

— Реально, но будет очень сложно. За семь туров нужно отыграть девять очков. Хотя плотность в турнирной таблице настолько высокая, что прогнозировать итоги рано.

— Почему в прошедший уик-энд в Турции не было футбола?

— Потому что в стране проходил конституционный референдум.

— Напомни, на какой срок рассчитан твой контракт.

— Я подписывал соглашение на два с половиной года.

— Ты неплохо себя зарекомендовал в Карабюкспоре. Какой-то план на межсезонье вынашиваешь?

— Нет желания пока об этом говорить. Не хочу загадывать. К этому разговору можно будет вернуться после окончания сезона.

— Как в Карабюкспоре чувствуют себя твои земляки, Александр Рыбка и Андрей Близниченко?

— Нормально. Саня уже в запасе после того, как залечил травму, а Андрюха играет.

— Близниченко, видимо, понравился наставнику, раз три последних матча выходит в стартовом составе?

— Андрей — молодой футболист, и у него при надлежащем отношении к делу может быть хорошее будущее. Но он в другой стране. Возможно, период адаптации уже прошел, но ему нужно быть аккуратным, осторожным, что ли, поскольку в Турции практически всегда идет давление со стороны прессы, болельщиков…

— Тебе от местных представителей СМИ доставалось?

— Пока не давал повода (улыбается).

— С кем из партнеров, помимо украинцев, больше всего общаешься?

— Честно — со всеми, у нас хороший коллектив, дружный.

— Твой юмор уже оценили?

— Оценили. Причем все, включая наставника и президента клуба.

— Ты уже полностью свой в Турции?

— Нет, конечно. У наших народов разный менталитет, и я никогда не стану здесь своим. Да, у меня есть друзья, ко мне хорошо относятся, уважают, но… Своим я был в Днепре.

— Однако тебе комфортно в Карабюкспоре?

— Я здесь получаю удовольствие от футбола, а это сейчас для меня самое главное в жизни. Что будет потом — будет потом…