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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рыбка восстановился и готов играть»

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев по футболу обожает самую быструю игру в мире

  • 20.04.2017 10:46
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ФФУ. Евгений Селезнев
© ФФУ. Евгений Селезнев
Можно вспомнить немало случаев, когда представитель национальной команды по какому-нибудь виду спорта посредством телевидения или социальных сетей желал удачи землякам в канун больших соревнований. Не стал исключением и нападающий сборной Украины по футбол Евгений Селезнев, с которым журналисты поговорили в преддверии старта чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А в Киеве.
 
— Евгений, следующее твое предпочтение в спорте после футбола — хоккей?
— Совершенно верно.
 
— Когда первый раз взял клюшку в руки?
— В детстве, правда, возраст точно не вспомню. А последний раз играл лет шесть назад.
 
— В юности во дворе сломал не одну клюшку?
— Бывало и такое. Но я бы не сказал, что у меня было такое уж хоккейное детство, как, допустим, это принято в России, Америке или Канаде.
 
— Слышал, что ты в Днипре не раз выходил на лед…
— Конечно. Так же, как и в Киеве, когда есть свободное время.
 
— На коньках стоишь уверенно?
— Я — любитель (улыбается). Асы у нас играют в чемпионате Украины.
 
— А кто из футболистов составлял тебе компанию?
— Руслан Ротань, Александр Алиев, Томаш Хюбшман. Ротань вообще классный хоккеист. Я ему как-то сказал: «Твоя физика, мой опыт» (смеется). У нас, как и в футболе, Руслан ассистирует, а я забиваю.
 
— Ты и боксом в свое время занимался. Смог бы в хоккее быть тафгаем?
— Не вижу смысла. Я люблю играть, забивать.
 
— Насколько я знаю, твой сын занимается хоккеем…
— В своем возрасте (2007 год рождения) его Льдинка заняла второе место в чемпионате Киевской области, уступив одно очко Соколу.
 
— Видишь в нем потенциал хоккеиста?
— Да.
 
— На какой позиции он действует?
— Защитника. У него неплохое мышление, хорошо получаются передачи. Вот только он ленивый, как я, один в один (смеется). Не любит бегать. Впрочем, Руслан обожает хоккей, а нужно, я всегда помогу. Иногда я даже с его командой выхожу на лед покататься, и если они не хотят бегать, луплю их клюшкой (улыбается).
 
— Если помечтать, то Селезнева-младшего через некоторое время можно будет увидеть в майке национальной команды?
— Только в том случае, если он будет работать. Иначе снова получит клюшкой…
 
— Кто твой любимый хоккеист?
— Их много. В последнее время это Павел Дацюк — он просто феномен, Евгений Малкин. Еще раньше наслаждался игрой Павла Буре. В НХЛ импонируют Сидни Кросби, Александр Овечкин, хорош Александр Радулов.
 
— В самой сильной хоккейной лиге за кого болеешь?
— У меня нет одной любимой команды. Нравятся Питтсбург Пингвинз, Детройт Ред Уингз, поскольку там выступает Хенрик Зеттерберг, играл Павел Дацюк. Цвета Вашингтон Кэпиталс защищает Александр Овечкин, поэтому мои симпатии разделяются.
 
— С кем из хоккеистов сборной Украины знаком?
— С Сергеем Бабинцом, Денисом Исаенко. Ребята приглашали на чемпионат мира. И по крайней мере на первую игру, против Венгрии, я прилечу. В Украине не так часто проводятся соревнования такого уровня, поэтому отпрошусь в клубе на один день. Я ведь должен поддержать национальную команду.
 
— Шансы пробиться в элитный дивизион у нашей сборной есть?
— Почему нет? Играя дома, очень важно победить в первом поединке с Венгрией, чтобы обрести психологическую уверенность. Но самой сильной командой на турнире, мне кажется, является Казахстан. Думаю, для сине-желтых это будет самый важный матч на ЧМ.
 
— В турецком Карабюкспоре, где ты выступаешь сейчас, совсем другие заботы — как попасть в Лигу Европы. Или это нереально?
— Реально, но будет очень сложно. За семь туров нужно отыграть девять очков. Хотя плотность в турнирной таблице настолько высокая, что прогнозировать итоги рано.
 
— Почему в прошедший уик-энд в Турции не было футбола?
— Потому что в стране проходил конституционный референдум.
 
— Напомни, на какой срок рассчитан твой контракт.
— Я подписывал соглашение на два с половиной года.
 
— Ты неплохо себя зарекомендовал в Карабюкспоре. Какой-то план на межсезонье вынашиваешь?
— Нет желания пока об этом говорить. Не хочу загадывать. К этому разговору можно будет вернуться после окончания сезона.
 
— Как в Карабюкспоре чувствуют себя твои земляки, Александр Рыбка и Андрей Близниченко?
— Нормально. Саня уже в запасе после того, как залечил травму, а Андрюха играет.
 
— Близниченко, видимо, понравился наставнику, раз три последних матча выходит в стартовом составе?
— Андрей — молодой футболист, и у него при надлежащем отношении к делу может быть хорошее будущее. Но он в другой стране. Возможно, период адаптации уже прошел, но ему нужно быть аккуратным, осторожным, что ли, поскольку в Турции практически всегда идет давление со стороны прессы, болельщиков…
 
— Тебе от местных представителей СМИ доставалось?
— Пока не давал повода (улыбается).
 
— С кем из партнеров, помимо украинцев, больше всего общаешься?
— Честно — со всеми, у нас хороший коллектив, дружный.
 
— Твой юмор уже оценили?
— Оценили. Причем все, включая наставника и президента клуба.
 
— Ты уже полностью свой в Турции?
— Нет, конечно. У наших народов разный менталитет, и я никогда не стану здесь своим. Да, у меня есть друзья, ко мне хорошо относятся, уважают, но… Своим я был в Днепре.
 
— Однако тебе комфортно в Карабюкспоре?
— Я здесь получаю удовольствие от футбола, а это сейчас для меня самое главное в жизни. Что будет потом — будет потом…
 

Источник — zbirna.com

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