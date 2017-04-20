Нынешние времена заставили многих футболистов пересмотреть свое отношение к имеющимся возможностям попробовать свои силы за рубежом. Ранее непреодолимой преградой были непомерно высокие «оклады» - слово, в буквальной степени отражающее отсутствие адекватной зависимости между заработком и работой, а зачастую и даже появлением футболистов на поле. Теперь же эти перегибы тучных времен канули в лету, и перспективы проявить себя хотя бы не на первых ролях на Западе рассматриваются украинскими футболистами все пристальнее.



Как известно, первый зарубежный десант из наиболее перспективных после Евро-2012 украинских игроков оказался не слишком успешен. Юрченко, Коноплянка, Федецкий, Кравец, Олейник и Хомченовский если и заставляли о себе говорить, то лишь в контексте отдельных эпизодов отдельных матчей. Ни один из них на ведущие роли в своих клубах не вышел, а кто-то (Антонов, Ковальчук) исчез из поля зрения в далеком Казахстане. Исключение разве что составил Александр Зинченко, весьма громко проявивший себя в российской Премьер-лиге. Однако эффекта от этого хватило лишь на транзит по маршруту «Манчестер Сити» - аренда в ПСВ. Да и здесь Зинченко проявляет свой потенциал только на 50%, часто лишь в играх за молодежный состав.

ВТОРАЯ ВОЛНА



Следующая группа украинских футболистов если не затмила имена первой, то все же представляет в корне иную ситуацию. Составившие ее Лепа, Шахов, Караваев, Лучкевич, Селезнев, Тотовицкий и Малиновский в большинстве своем закрепились в основных составах своих команд, время от времени радуя и наших болельщиков хорошими новостями. И вот среди них явно выделяется Малиновский - в прошедших играх этот футболист оставляет наиболее стабильное впечатление и вполне возможно уже сейчас становится наиболее прогрессирующим и перспективным украинским футболистом.

Немногим более года назад переход Малиновского в бельгийский «Генк» не произвел особого эффекта в масс-медиа Украины, но следовало отдать должное игроку, который на стал ждать журавлей с небес и ушел из вполне благополучной «Зари». В самый напряженный момент, когда настало время зарекомендовать себя в новом клубе с наилучшей стороны, случилась всегда нежелательная травма. Но с начала текущего года Малиновский вернулся в состав команды, причем сразу в основу и весьма уверенно. С момента выхода в кубковом матче против «Остенде» 17 января, где он сходу отметился забитым мячом, полузащитник не пропустил практически ни одной игры.

Этот момент примечателен не только забитым голом, но еще и тем, что он показателен с точки зрения тактической работы Малиновского в «Генке». Его роль сводится к началу атак, а затем их поддержке из самой глубины вторым или даже третьим темпом.



СМЕНА ПОЗИЦИИ



Адаптация Малиновского в новом клубе и чемпионате сопровождалась еще и изменением тактики его действий на поле. Если у Вернидуба Руслан стабильно занимал позицию центрального атакующего полузащитника (даже оттянутого форварда) в схеме 4-2-3-1, то в Бельгии ему пришлось осваивать не то чтобы новую, но уже постоянную позицию опорного полузащитника. Тактическое построение команды Альберта Стюйвенберга такое же, но в отличие от «Зари», Малиновский теперь играет глубокого, «нижнего плеймейкера», отвечающего вместе с защитниками за первый пас и начало выхода команды в атаку.

Диаграммы ТТД Малиновского вв прошедших играх за «Генк» (слева) и за «Зарю» (в центре). Отчетливо наблюдается различие в расположении и точках действий на поле. Справа характерные для него игровые взаимодействия на новой позиции.

Причем нельзя даже сказать, что украинский полузащитник в полном смысле связывает линии команды - его роль в построении атак на первом этапе сводится к распределению мяча в свободные зоны поперек поля или в перспективные позиции партнеров на фланге. Основная стадия атак команды часто развивается уже без него. Игра идет через фланговых игроков, а для вертикальной связки с нападением в команде имеется испанец Позуэло, которому собственно и принадлежит основная креативная роль. Но на заключительном этапе, при закреплении с мячом у штрафной, Малиновский вновь подключается к атакам из глубины, в качестве «лишнего» игрока. В построении игровых конструкций Руслан занимает место в основании центральной оси центрбеки/Малиновский - Позуэло - форвард Саматта.





Достаточно типичная для Малиновского география ТТД и передач в прошедшем четвертьфинале Лиги Европы против «Сельты».

С другой стороны, украинский полузащитник безусловно не используется и как «силовой» опорник. Например, он не участвует в высоком прессинге, вступая в борьбу на своей половине поля, перед линией защитников. Особенности установок Стюйвенберга проявляются и в глубине обороны - на Малиновского не возлагаются задачи глубокой страховки защитников - в пределах своей штрафной им помогает другой специализированный игрок - «чистый» опорник Берг. Малиновский же остается страховать опорную зону у дуги.

Малиновский (желтый) страхует опорную зону перед штрафной и через него выполняется выход из обороны

В адаптации Малиновского в Бельгии отметим еще несколько важных моментов. Во-первых он благополучно пережил смену тренера - Стюйвенберг принял команду в конце прошлого года, и то, что наш полузащитник сходу получил мандат доверия крайне важно для его перспектив в команде. Кроме того, из статистики (данные InStat Football) следует, что изменения его позиции и функций на поле благотворно отразились на качестве основных показателей. И если некоторый рост точности передач (более 80%) можно объяснить снижением их агрессивности, то в объеме и качестве оборонительной борьбы футболист заметно прибавил - сейчас он выигрывает 50% и более стыков, что является номинальным средним показателем для игрока опорной зоны.



НАЧАЛЬНИК СТАНДАРТОВ



Также большое значение имеет передача Малиновскому важной функции основного исполнителя стандартных положений. Стюйвенберг адекватно оценил его высокие навыки в исполнении адресных навесов с угловых и дальнего удара. Успех этой оценки трудно переоценить - ведь большинство своих результативных действий (гол+пас) Малиновский набрал именно ударами издали с игры и штрафных, а также подачей угловых. Характерно, что с обоих углов поля Малиновский подает левой ногой, то есть команда в определенном смысле даже пристраивается к его манере. Подобное доверие - важный знак, определяющий статус игрока в команде.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Если говорить по состоянию на #прямо сейчас, то перспективы у Малиновского едва ли не наилучшие, причем не только среди украинцев на Западе, но и среди отечественных игроков вообще. Это подтверждают и данные информационного портала transfermarkt, где трансферная стоимость Малиновского с момента его перехода из "Зари" выросла почти вдвое - до 3,5 млн. €.



Адаптация наших футболистов за рубежом идет тяжело, а прогресс внутри страны сдерживается упавшим исполнительским уровнем команд УПЛ. На этом фоне прогресс Малиновского производит чрезвычайно сильное впечатление, это достижение, которым не только следует дорожить, но и использовать. Поэтому сообщения о подкосившем игрока перед матчем с Хорватией бронхите в свое время разочаровали. Ведь в национальную команду Малиновский начал вызываться еще при Фоменко, отыграв тогда всего 15 минут.

Сборная Украины имеет в своем резерве игрока, адаптированного к международным матчам и являющегося основным в своем клубе. Команда Шевченко прямо сейчас располагает абсолютно готовым игроком центра поля с универсальными навыками в наилучшем смысле этого слова. Малиновский может выполнять массу созидательной работы в качестве центрального атакующего полузащитника под нападающими или на вновь освоенной позиции креативного игрока в глубине поля. Он может дать сборной то, чего ей давно не хватает - креатив в центре поля, а также добавить столь же недостающей остроты на стандартах. И публика, и обозреватели наверняка не поймут, если Малиновский не будет наигрываться в качестве основного игрока в центре поля уже в ближайших матчах.