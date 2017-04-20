Клаудио РАНЬЕРИ: «Эра Барселоны окончена»

После вылета «Барселоны» из розыгрыша Лиги чемпионов от «Ювентуса» экс-наставник «Лестера» Клаудио Раньери поделился своими мыслями на этот счет.
– Были эры «Манчестер Юнайтед», «Аякса», «Ювентуса», «Милана» и «Интера», - говорит Раньери. - Затем пришел черед «Барселоны» и «Реала». Однако теперь для «Барселоны» все кончено.
Источник — Sport.ua
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