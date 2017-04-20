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Клаудио РАНЬЕРИ: «Эра Барселоны окончена»

Экс-наставник «Лестера» считает, что «Барселона» уже не будет прежней

  • 20.04.2017 10:26
  • 1297 просмотров
  • 2 комментария
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it.eurosport.com. Клаудио Раньери
© it.eurosport.com. Клаудио Раньери
После вылета «Барселоны» из розыгрыша Лиги чемпионов от «Ювентуса» экс-наставник «Лестера» Клаудио Раньери поделился своими мыслями на этот счет.
 
– Были эры «Манчестер Юнайтед», «Аякса», «Ювентуса», «Милана» и «Интера», - говорит Раньери. - Затем пришел черед «Барселоны» и «Реала». Однако теперь для «Барселоны» все кончено.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 20.04.2017 10:31
    +1
    Аминь!)
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    EGOS
      EGOS, 20.04.2017 11:11
    +1
    не был бы столь категоричен как Раньери...а вообще то, если проанализировать, "эра Барселоны" само по себе относительное понятие..если посмотреть все финалы ЛЧ с 2006 года (год, как бы, "начала еры" ), то Барса после выигранных финалов ни разу не смогла оспорить в след. финале титул, как например, это сделали Бавария или МЮ (эти вообще за 4 года по три финала играли)...Барселона - команда которая собирается, и мотивирована сугубо один сезон, потом у нее "заканчивается ера"...при этом всем не редко ей "собраться" помогают судьи, протаскивая в сложных полуфиналах (Челси-Барса, например)...вот такая она, Барселона - лучшая команда мира...
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