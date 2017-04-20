Клаудио РАНЬЕРИ: «Эра Барселоны окончена»

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Криштиану РОНАЛДУ: «Прошу болельщиков не освистывать меня» 11:46 — avyva.avay@mail.ru Естественно, так как у него куча контрактов и с Gillette и Head & Shoulders и с NIVEA и еще с...

Мбаппе снова забил, Монако снова победил 11:31 — EGOisME хлопче, ти кожним своїм коментарем підтверджуєш що ти навіть не клоун, ти просто міх з гуаном...с...