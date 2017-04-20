Неймар расплакался после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Неймар эмоционально воспринял вылет команды из Лиги чемпионов. Каталонцы не смогли распечатать ворота «Ювентуса» (0:0) в ответной четвертьфинальной встрече и покинули турнир. Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
После встречи в Барселоне бразилец не смог сдержать слез. Неймара пытались успокоить как одноклубники, так и бывший защитник команды Дани Алвеш, прошлым летом перешедший в «Ювентус».
Stop crying and keep ur head up.. we'll come back stronger.. 🔴🔵 pic.twitter.com/oB3SAhog5y— Barça Alerts (@BarcaAlerts) 19 апреля 2017 г.
Источник — Euro-football
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Или поноете про гелевые слёзы Роналду?
Нет? Ну да, плачет же не он.
Все нормальные спортсмены могут позволить себе такую слабину, т.к. это была их цель, смысл жизни, они работали для этого целый год...и тут осечка..((
Конечно, эмоции будут переполнять!
Неймар красава. Но работать, работать и еще раз работать.
Верю, что он будет первым обладателем ЗМ после эры КР и ЛМ.
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