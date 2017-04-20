Неймар расплакался после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Неймар эмоционально воспринял вылет команды из Лиги чемпионов. Каталонцы не смогли распечатать ворота «Ювентуса» (0:0) в ответной четвертьфинальной встрече и покинули турнир. Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

После встречи в Барселоне бразилец не смог сдержать слез. Неймара пытались успокоить как одноклубники, так и бывший защитник команды Дани Алвеш, прошлым летом перешедший в «Ювентус».