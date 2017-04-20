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Неймар расплакался после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» не смог сдержать эмоций

  • 20.04.2017 09:59
  • 310 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Барселона. Неймар
© ФК Барселона. Неймар
Нападающий «Барселоны» Неймар эмоционально воспринял вылет команды из Лиги чемпионов. Каталонцы не смогли распечатать ворота «Ювентуса» (0:0) в ответной четвертьфинальной встрече и покинули турнир. Первая игра команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
 
После встречи в Барселоне бразилец не смог сдержать слез. Неймара пытались успокоить как одноклубники, так и бывший защитник команды Дани Алвеш, прошлым летом перешедший в «Ювентус».

Источник — Euro-football

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Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 20.04.2017 10:14
    0
    Ну, давайте, барсоглоры. Расскажите какой плакса Неймар.
    Или поноете про гелевые слёзы Роналду?
    Нет? Ну да, плачет же не он.
    Все нормальные спортсмены могут позволить себе такую слабину, т.к. это была их цель, смысл жизни, они работали для этого целый год...и тут осечка..((
    Конечно, эмоции будут переполнять!
    Неймар красава. Но работать, работать и еще раз работать.
    Верю, что он будет первым обладателем ЗМ после эры КР и ЛМ.
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