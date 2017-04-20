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Нуну КАМПУШ: «Хочу, чтобы Шахтер выиграл чемпионат»

Ассистент Паулу Фонсеки в «Шахтере» отмечает свой день рождения

  • 20.04.2017 09:53
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ФК Шахтер. Нуну Кампуш
© ФК Шахтер. Нуну Кампуш
Сегодня, 20 апреля, день рождения отмечает ассистент главного тренера «Шахтера» Нуну Кампуш. Пользуясь случаем, поздравляем именинника и по традиции задаем несколько вопросов.
 
– Нуну, с днем рождения! В своем первом интервью вы сказали, что главная задача вашего тренерского штаба – вернуть «Шахтеру» чемпионство. Насколько близка цель?
– О золотых медалях еще рано говорить. Математически мы пока не выиграли чемпионат. Команда проводит хороший сезон, все очень мотивированны. «Шахтер» два года не становился победителем украинской Премьер-лиги. Безусловно, чемпионство – наша главная задача, и мы очень близки к тому, чтобы выполнить ее.
 
– В последнее время все больше клубов, в том числе в Украине, переходят на игру в три центральных защитника. Под такую тактику соперника сложно подстроиться или для «горняков» она вполне удобна?
– Мы уже играли против команд, которые действуют по такой схеме. Во внутреннем чемпионате противники используют трио центральных защитников для того, чтобы лучше обороняться от атак «Шахтера». Если говорить, например, о «Динамо», то, перейдя на новую тактику, на мой взгляд, они стали сильнее. Однако, я убежден, намного значимее любой тактики динамика игры. То, как футболисты в целом атакуют и защищаются, важнее того, как они изначально расположены на поле. 
 
– «Шахтер» – самая результативная команда чемпионата: 54 мяча в 25 матчах. Это как-то связано с тем, что на тренировках вы чаще работаете с футболистами группы атаки? 
– В штабе Паулу Фонсеки мы все трудимся сообща. Да, сейчас я время от времени занимаюсь с полузащитниками и нападающими. Но не думаю, что в результативности «горняков» моя заслуга. Ведь раньше все было наоборот. Паулу работал с атакующим звеном, а я с – обороной. Фонсека – главный тренер, и только он может решать, как работать с футболистами.
 
– Какое у вас самое яркое впечатление за год работы в «Шахтере»?
– Хочу сказать, что я очень рад находиться здесь. «Шахтер» – большой клуб, где играют высококлассные футболисты, в структуре работают настоящие профессионалы, а у команды миллионы болельщиков. Нам помогают во всем, поэтому есть желание оправдать доверие высокими результатами. Хочу, чтобы самым ярким впечатлением за год пребывания в Украине стала победа в Премьер-лиге.
 
– Что в Португалии желают футбольным людям в день рождения?
– Конечно, побед! Впереди нас ждет встреча с киевским «Динамо», и успех в этом матче был бы хорошим подарком не только для меня, но и для всех болельщиков «Шахтера».
 

Источник — ФК Шахтер

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