Хуан КУАДРАДО: «Юве обладает таким же составом, как и Барса»

После матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов своими эмоциями поделился хавбек «Ювентуса» Хуан Куадрадо.
- «Ювентус» приехал в Испанию, понимая, что обладает отличным составом, как и «Барселона», - говорит Куадрадо. - Вы могли видеть наш настрой и самоотдачу. Мы заслужили этот успех, сделали для этого все зависящее. Жаль, что мы не сумели забить. Но самое главное - выход в полуфинал.
Источник — УЕФА
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