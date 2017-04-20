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Хуан КУАДРАДО: «Юве обладает таким же составом, как и Барса»

Полузащитник «Ювентуса» - о матче против «Барселоны» (0:0)

  • 20.04.2017 09:40
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После матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов своими эмоциями поделился хавбек «Ювентуса» Хуан Куадрадо.
 
- «Ювентус» приехал в Испанию, понимая, что обладает отличным составом, как и «Барселона», - говорит Куадрадо. - Вы могли видеть наш настрой и самоотдачу. Мы заслужили этот успех, сделали для этого все зависящее. Жаль, что мы не сумели забить. Но самое главное - выход в полуфинал.
 

Источник — УЕФА

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