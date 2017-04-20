Виторину АНТУНЕШ: «С Шахтером все по-особенному»

Накануне пятничного матча с донецким «Шахтером» «Динамо» провело плановую тренировку на поле клубной базы в Конча-Заспе.

После ее окончания португальский защитник нашей команды Виторину Антунеш рассказал о подготовке к дерби:

- Все хорошо, мы усердно готовимся к предстоящему матчу и готовы сразиться с «Шахтером». Ни для кого не секрет, что это один из наиболее важных поединков для нас. Когда мы играем с «горняками», все по-другому, чем во время остальных матчей, все по-особенному. Все в предвкушении пятничной встречи, и, надеюсь, нам удастся победить.

- У вас есть знакомые в составе «Шахтера»? Уже обсуждали с ними предстоящую игру?

- У меня много друзей в этой команде, но о матче мы не общались. Это важная встреча для обоих наших коллективов, и думаю, сейчас не время что-то говорить или обсуждать. Мы обязательно пообщаемся уже после того, как прозвучит финальный свисток.

- Разница между «Динамо» и «Шахтером» в 11 очков будет иметь какое-то значение?

- Не думаю. Да, у «Шахтера» на 11 очков больше, но единственное, о чем мы думаем в данный момент, это о том, как добиться победы в этом конкретном поединке, который состоится в пятницу, и показать хороший футбол. Все знают: когда ты играешь против «Шахтера», все имеет особое значение. Важно сконцентрироваться на самой игре и завоевать три очка.

- Вам комфортно играть при новой тактике «Динамо» в три центральных защитников? Уже привыкли к ней?

- Мне нравится такая схема, думаю, она идет нам на пользу. В последних четырех матчах мы одержали четыре победы – это максимальный показатель, кроме того, забили много мячей, так что она нас не подводит. Но мне не нужно слишком много об этом думать, любить эту схему или не любить – если тренер нею доволен, если мне в ней находится место на поле, и такая тактика дает результат, это самое главное. Остальное значения не имеет.

- В последнее время много забивает ваш партнер по команде Денис Гармаш – это также следствие перестроений?

- Надеюсь, он продолжит забивать и дальше – это важно как для самого Дениса, так и для всей команды. Гармаш – хороший игрок, он много работает и, как результат, много забивает. Надеюсь, «Шахтеру» он также забьет один или два мяча. Кстати, у Дениса сегодня День рождения, пользуясь случаем, хочу его поздравить и пожелать всего только самого лучшего! Конечно, перед тренировкой мы поприветствовали его всем коллективом, ведь это особенный день для него! От команды подарили имениннику футболку с подписями всех ребят.