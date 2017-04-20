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Луис ЭНРИКЕ: «У Ювентуса есть все для победы в Лиге чемпионов»

Наставник «Барселоны» - о матче против «Ювентуса» (0:0)

  • 20.04.2017 09:08
  • 539 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Барселона. Луис Энрике
© ФК Барселона. Луис Энрике
После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» с прессой пообщался главный тренер «Ювентуса» Луис Энрике.
 
– Мы хотели провести матч на высоком уровне, играя в скоростной футбол и часто нанося удары по воротам, – заявил Энрике. – Но нам не хватало хладнокровия в заключительной стадии. Это была хорошая игра двух больших команд. Поздравляю «Ювентус». У этой команды есть все для победы в Лиге чемпионов, но и другие команды хороши.
 

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 20.04.2017 09:20
    +2
    Пиздабол!!!Прошу не уходить зрителей после 80 минуты,потому что может произойти чудо!!!!
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    deN.
      deN., 20.04.2017 09:34
    0
    Sasha3110, 20.04.2017 09:20
    Пиздабол!!!Прошу не уходить зрителей после 80 минуты,потому что может произойти чудо!!!!
    справжні вболівальники підтримують клуб не тільки в період перемог, а й в період занепаду...
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    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 20.04.2017 09:56
    +1
    норм судью поставили 0 голов сразу же все ясно с уровнем барселоны
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 20.04.2017 10:06
    0
    Виталик Неважно, 20.04.2017 09:56
    норм судью поставили 0 голов сразу же все ясно с уровнем барселоны

    А до етого 6 забил судья ?)))
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