Луис ЭНРИКЕ: «У Ювентуса есть все для победы в Лиге чемпионов»

После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» с прессой пообщался главный тренер «Ювентуса» Луис Энрике.
– Мы хотели провести матч на высоком уровне, играя в скоростной футбол и часто нанося удары по воротам, – заявил Энрике. – Но нам не хватало хладнокровия в заключительной стадии. Это была хорошая игра двух больших команд. Поздравляю «Ювентус». У этой команды есть все для победы в Лиге чемпионов, но и другие команды хороши.
Источник — УЕФА
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А до етого 6 забил судья ?)))
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