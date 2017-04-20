Луис ЭНРИКЕ: «У Ювентуса есть все для победы в Лиге чемпионов»

После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» с прессой пообщался главный тренер «Ювентуса» Луис Энрике.

– Мы хотели провести матч на высоком уровне, играя в скоростной футбол и часто нанося удары по воротам, – заявил Энрике. – Но нам не хватало хладнокровия в заключительной стадии. Это была хорошая игра двух больших команд. Поздравляю «Ювентус». У этой команды есть все для победы в Лиге чемпионов, но и другие команды хороши.