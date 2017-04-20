Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ювентус заслуженно прошел дальше»

После ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны» наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил оборону своей команды.
– Нужно отдать должное команде, которая проводит очень мощный сезон, – говорит Аллегри. – Матч с «Барселоной» получился красивым. Мы неплохо оборонялись и заслуженно вышли в полуфинал. Но это лишь шаг к нашей цели – финалу Лиги чемпионов. Сыграть на ноль с каталонцами практически невозможно. Но нам есть куда расти.
Источник — Sport.ua
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