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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ювентус заслуженно прошел дальше»

Главный тренер «Ювентуса» подвел итоги матча против «Барселоны» (0:0)

  • 20.04.2017 09:04
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Метки
ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
После ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны» наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил оборону своей команды.
 
– Нужно отдать должное команде, которая проводит очень мощный сезон, – говорит Аллегри. – Матч с «Барселоной» получился красивым. Мы неплохо оборонялись и заслуженно вышли в полуфинал. Но это лишь шаг к нашей цели – финалу Лиги чемпионов. Сыграть на ноль с каталонцами практически невозможно. Но нам есть куда расти.
 

Источник — Sport.ua

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