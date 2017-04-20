Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ювентус заслуженно прошел дальше»

Последние комментарии

Украина проиграла второй матч на чемпионате мира 10:06 — kotbaziliozp Смотрел матч. Жаль что не смогли победить - но игра была равной, хотя в 3 периоде наши здорово да...

Барселона — Ювентус — 0:0. Видеообзор матча 09:57 — Виталик Неважно норм судью поставили 0 голов сразу же все ясно с уровнем барселоны,нет пенальти нет голов!

Серена Уильямс объявила о том, что скоро станет мамой 09:53 — avyva.avay@mail.ru Кому было легче, Атланту держащему землю или этому радостному мужику на фото это ещё вопрос *DRIN...

Криштиану РОНАЛДУ: «Прошу болельщиков не освистывать меня» 09:40 — korsun_skif При всех своих недостатках он большой молодец. Человек играет одинаково хорошо как за клуб так и...