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Марко РОЙС: «С Монако подвела реализация»

Нападающий «Боруссии» поделился впечатлениями от матча против «Монако» (1:3)

  • 20.04.2017 08:42
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bvb.de
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После поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» своими впечатлениями поделился форвард «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс.
 
- Мы плохо вошли в игру, проигрывали единоборства и не могли накрыть соперника прессингом. Как итог — матч начался с 0:2. Несмотря на такое начало, интрига продолжала жить, потому что мы создали достаточно, чтобы забить три гола. Второй тайм мы начали лучше, но из-за проблем с реализацией не смогли спастись.
 

Источник — Sport.ua

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