Джанлуиджи БУФФОН: «Не думал, что не пропустим в Барселоне»

После ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» с прессой пообщался голкипер «Ювентуса» Джиджи Буффон.

– Мы очень рады выходу в полуфинал, – говорит Буффон. – «Ювентус» продемонстрировал стойкость и характер. Наша команда набирается опыта и чувствует себя уверенно в матчах с любым соперником. После домашней победы со счетом 3:0, я был уверен, что наши шансы очень высоки. Однако не думал, что получится не пропустить в гостях у «Барселоны». Но мы не позволили каталонцам забить второй раз кряду, и это говорит о многом.