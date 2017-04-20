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Джанлуиджи БУФФОН: «Не думал, что не пропустим в Барселоне»

Капитан «Ювентуса» - о матче против «Барселоны» (0:0)

  • 20.04.2017 08:37
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eurosport.ru. Джиджи Буффон
© eurosport.ru. Джиджи Буффон
После ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» с прессой пообщался голкипер «Ювентуса» Джиджи Буффон.
 
– Мы очень рады выходу в полуфинал, – говорит Буффон. – «Ювентус» продемонстрировал стойкость и характер. Наша команда набирается опыта и чувствует себя уверенно в матчах с любым соперником. После домашней победы со счетом 3:0, я был уверен, что наши шансы очень высоки. Однако не думал, что получится не пропустить в гостях у «Барселоны». Но мы не позволили каталонцам забить второй раз кряду, и это говорит о многом.
 

Источник — УЕФА

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