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Защитник Севильи интересен Интеру

Миланский «Интер» провел переговоры с агентом Мариано

  • 20.04.2017 07:59
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Защитник Севильи интересен Интеру
Защитник «Севильи» Мариано привлек внимание «Интера». На прошлой неделе агент футболиста в Милане встречался с представителями итальянского клуба. «Интер» хотел узнать, готов ли защитник сменить команду.
 
Футболист связан с «Севильей» контрактом, рассчитанным до лета 2018 года. Сумма отступных равна 20 миллионам евро.
 

Источник — Euro-football

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