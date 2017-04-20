Защитник Севильи интересен Интеру

Защитник «Севильи» Мариано привлек внимание «Интера». На прошлой неделе агент футболиста в Милане встречался с представителями итальянского клуба. «Интер» хотел узнать, готов ли защитник сменить команду.
Футболист связан с «Севильей» контрактом, рассчитанным до лета 2018 года. Сумма отступных равна 20 миллионам евро.
Источник — Euro-football
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