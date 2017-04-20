Кильян МБАППЕ: «Сделаем все, чтобы выйти в финал»

После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» с прессой пообщался форвард «Монако» Кильян Мбаппе.

– Это просто невероятный сезон для «Монако», – говорит Мбаппе. – Команда показала великолепный футбол, и мы намерены продолжать в том же духе. Мы привыкли к атакующему стилю. Лига чемпионов – сложный турнир. Необходимо сохранять концентрацию. Мы сделаем все, чтобы выйти в финал.