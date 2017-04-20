Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кильян МБАППЕ: «Сделаем все, чтобы выйти в финал»

Нападающий «Монако» - о победе над «Боруссией» (3:1)

  • 20.04.2017 07:53
  • 180 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Монако. Килиан Мбаппе
© ФК Монако. Килиан Мбаппе
После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» с прессой пообщался форвард «Монако» Кильян Мбаппе.
 
– Это просто невероятный сезон для «Монако», – говорит Мбаппе. – Команда показала великолепный футбол, и мы намерены продолжать в том же духе. Мы привыкли к атакующему стилю. Лига чемпионов – сложный турнир. Необходимо сохранять концентрацию. Мы сделаем все, чтобы выйти в финал.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.