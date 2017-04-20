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Томас ТУХЕЛЬ: «Наделали кучу ошибок в обороне»

Наставник «Боруссии» - о поражении от «Монако» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:3)

  • 20.04.2017 07:48
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ФК Боруссия Дортмунд. Томас Тухель
© ФК Боруссия Дортмунд. Томас Тухель
Послематчевая пресс-конференция наставника «Боруссии» Томаса Тухеля.
 
– В начале встречи нам не удалось сыграть агрессивно, – говорит Тухель. – Нам не хватало смелости. В защите действовало недостаточно компактно и наделали кучу ошибок в передачах. Позиционные ошибки тоже были. На таком уровне это недопустимо.
 

Источник — УЕФА

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