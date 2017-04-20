Томас ТУХЕЛЬ: «Наделали кучу ошибок в обороне»

Послематчевая пресс-конференция наставника «Боруссии» Томаса Тухеля.

– В начале встречи нам не удалось сыграть агрессивно, – говорит Тухель. – Нам не хватало смелости. В защите действовало недостаточно компактно и наделали кучу ошибок в передачах. Позиционные ошибки тоже были. На таком уровне это недопустимо.