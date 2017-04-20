Жерар ПИКЕ: «Ювентус хорош в обороне»

После ответного матча 1/4 финала против «Ювентуса» с прессой пообщался защитник «Барселоны» Жерар Пике.

– «Ювентус» в целом был сильнее, – говорит Пике. – Мы хотели забрать игру под свой контроль, но было тяжело. Команда взбиралась на гору постепенно, но в итоге ничего не вышло. Мы знали, что туринцы особенно хороши в обороне.