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Жерар ПИКЕ: «Ювентус хорош в обороне»

Защитник «Барселоны» - о матче против «Ювентуса» (0:0)

  • 20.04.2017 07:26
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ФК Барселона. Жерар Пике
© ФК Барселона. Жерар Пике
После ответного матча 1/4 финала против «Ювентуса» с прессой пообщался защитник «Барселоны» Жерар Пике.
 
– «Ювентус» в целом был сильнее, – говорит Пике. – Мы хотели забрать игру под свой контроль, но было тяжело. Команда взбиралась на гору постепенно, но в итоге ничего не вышло. Мы знали, что туринцы особенно хороши в обороне.
 

Источник — Sport.ua

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