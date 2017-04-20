Паоло ДИБАЛА: «Довольны своей игрой»

После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» с прессой пообщался нападающий «старой синьоры».

– Мы очень довольны своей игрой против «Барселоны», – говорит Дибала. – Понимали, что необходимо действовать крайне внимательно в обороне, и мы это сделали. Не пропустить голов в гостях у «Барселоны» очень трудно. С Месси я не разговаривал, только поздоровался. Полуфинал? У нас нет желаемого соперника.