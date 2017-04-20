Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Паоло ДИБАЛА: «Довольны своей игрой»

Нападающий «Ювентуса» - о матче против «Барсы» (0:0)

  • 20.04.2017 07:24
  • 176 просмотров
  • 0 комментария
Метки
После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» с прессой пообщался нападающий «старой синьоры».
 
– Мы очень довольны своей игрой против «Барселоны», – говорит Дибала. – Понимали, что необходимо действовать крайне внимательно в обороне, и мы это сделали. Не пропустить голов в гостях у «Барселоны» очень трудно. С Месси я не разговаривал, только поздоровался. Полуфинал? У нас нет желаемого соперника.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.