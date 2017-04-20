Вратарь Днепра признан лучшим юниором Украины в марте

Проект Золотой Талант подсчитал голоса участников традиционного опроса и определил лучшего футболиста марта в Украине в категории U-19. Убедительную победу одержал 18-летний вратарь Днепра Андрей Лунин, который набрал 292 балла из 384. Участие в опросе приняли 128 респондентов — тренеры клубов УПЛ, первой и второй лиг, эксперты, журналисты, а также болельщики, голосовавшие на официальной странице проекта и в социальной сети.

Лунина на первое место поставили 82 из 128, а всего его упомянули в 111 анкетах. Ничего удивительного. Воспитанник харьковского Металлиста в марте стабильно защищал ворота Днепра в Премьер-лиге, провел два сухих матча, сыграл за юношескую сборную Украины U-19 в элит-раунде Евро-2017, где тоже в одном из трех поединков ушел с поля без пропущенных мячей.

Единственным конкурентом Лунина оказался его одноклубник — левый полузащитник Максим Лунев, который набрал 156 баллов из 384 и попал в 82 анкеты из 128. Он тоже может похвастать местом в стартовом составе Днепра и тоже выступал в элит-раунде Евро-2017 в составе сборной Украины U-19.

В топ-5 попали также центральный полузащитник Николай Мусолитин из Черноморца и нападающий Олег Кожушко из Днепра (по 33 упоминания в анкетах), а также герой элит-раунда Евро-2017 в составе сборной U-17 — правый полузащитник Алексей Кащук из Шахтера (23 упоминания в анкетах).