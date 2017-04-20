Все о жеребьевке 1/2 финала Лиги чемпионов

Кто участвует в жеребьевке полуфинала?
«Атлетико» (ИСП)
«Реал» (ИСП)
«Монако» (ФРА)
«Ювентус» (ИТА)
Где и когда состоится жеребьевка?
Жеребьевка состоится в пятницу 21 апреля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 13:00 по Киеву.
Где следить за жеребьевкой?
Жеребьевку можно посмотреть в прямом эфире на UEFA.com.
Будет ли посев перед жеребьевкой?
Нет. Любая команда может сыграть против любой другой.
Когда пройдут матчи?
Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные - через неделю. Команды, чье название достанут первым при жеребьевке, проводят первый матч дома.
Чего еще ждать в пятницу?
В административных целях проведут еще одну жеребьевку, чтобы определить, кто станет номинальным хозяином финала - победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.
Где и когда состоится финал?
Финал пройдет в субботу 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе, Уэльс. Начало в 21:45 по Киеву.
Источник — УЕФА
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