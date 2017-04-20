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Все о жеребьевке 1/2 финала Лиги чемпионов

В пятницу определятся полуфинальные пары ЛЧ

  • 20.04.2017 00:28
  • 668 просмотров
  • 2 комментария
Метки
uefa.com
© uefa.com

Кто участвует в жеребьевке полуфинала?
«Атлетико» (ИСП)
«Реал» (ИСП)
«Монако» (ФРА)
«Ювентус» (ИТА)

Где и когда состоится жеребьевка?
Жеребьевка состоится в пятницу 21 апреля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 13:00 по Киеву.

Где следить за жеребьевкой?
Жеребьевку можно посмотреть в прямом эфире на UEFA.com.

Будет ли посев перед жеребьевкой?
Нет. Любая команда может сыграть против любой другой.

Когда пройдут матчи?
Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные - через неделю. Команды, чье название достанут первым при жеребьевке, проводят первый матч дома.

Чего еще ждать в пятницу?
В административных целях проведут еще одну жеребьевку, чтобы определить, кто станет номинальным хозяином финала - победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

Где и когда состоится финал?
Финал пройдет в субботу 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе, Уэльс. Начало в 21:45 по Киеву.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    method12
    online
      method12, 20.04.2017 00:55
    0
    ТОЛЬКО НЕ ДЕРБИ МАДРИДА ((
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    djordj
    online
      djordj, 20.04.2017 01:00
    0
    В этот раз шары будут греть или охлаждать?
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