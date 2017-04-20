Все о жеребьевке 1/2 финала Лиги чемпионов

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Пауло ДИБАЛА: «Не вижу явных фаворитов в Лиге чемпионов» 00:50 — method12 Юве хорош, и Монако еще не понятно как с грандами играют, но только не Мадридское дерби уже надое... 00:48 — igor_986 И все же он есть. Два подряд кубка это запредельная мотивация стать и в этом первыми 00:46 — method12 за какие позорные матчи ? в Баварии переиграли по делу, судья так же допустил грубую ошибку и пос...