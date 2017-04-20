Пауло ДИБАЛА: «Не вижу явных фаворитов в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал выход туринской команды в полуфинал Лиги чемпионов:
«Не пропустить в матче с «Барселоной» – очень непросто, поэтому мы очень довольны своей игрой. Когда мы вместе смотрели жеребьевку, то говорили друг другу, что хотим любую команду кроме «Барселоны». Теперь я не вижу явных фаворитов в турнире, все четыре команды имеют равные шансы на трофей. Посмотрим, кто теперь нам попадется», – сказал Дибала.
По итогам двухматчевого противостояния «Ювентус» обыграл «Барселону» со счетом 3:0.
Источник — УЕФА
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Real Madrid Фаворит
Реал уничтожат за позорные матчи
за какие позорные матчи ?
в Баварии переиграли по делу, судья так же допустил грубую ошибку и поставил левый пеналь в ворота Реала, но они ошибкой судьи не воспользовались, а эта ошибка так же могла исход встречи решить, а Мадриде грубейшая ошибка это гол с оффсайда, удаление уже разобрали все было по делу, оффсайд не оффсайд Реал в большинстве дожимал их
Юве хорош, и Монако еще не понятно как с грандами играют, но только не Мадридское дерби уже надоело )))
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