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Пауло ДИБАЛА: «Не вижу явных фаворитов в Лиге чемпионов»

Форвард «Ювентуса» проанализировал расстановку сил перед полуфиналами ЛЧ

  • 20.04.2017 00:20
  • 190 просмотров
  • 5 комментария
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twitter.com/Cuadrado. Пауло Дибала и Хуан Куадрадо
© twitter.com/Cuadrado. Пауло Дибала и Хуан Куадрадо

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал выход туринской команды в полуфинал Лиги чемпионов:

«Не пропустить в матче с «Барселоной» – очень непросто, поэтому мы очень довольны своей игрой. Когда мы вместе смотрели жеребьевку, то говорили друг другу, что хотим любую команду кроме «Барселоны». Теперь я не вижу явных фаворитов в турнире, все четыре команды имеют равные шансы на трофей. Посмотрим, кто теперь нам попадется», – сказал Дибала.

По итогам двухматчевого противостояния «Ювентус» обыграл «Барселону» со счетом 3:0.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Petr Pankovets
    Petr Pankovets, 20.04.2017 00:22
    0
    Real Madrid Фаворит
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 20.04.2017 00:37
    -1
    Petr Pankovets, 20.04.2017 00:22
    Real Madrid Фаворит
    Реал уничтожат за позорные матчи
    Ссылка
    method12
    online
      method12, 20.04.2017 00:46
    +1
    Invulnerable, 20.04.2017 00:37
    Petr Pankovets, 20.04.2017 00:22
    Real Madrid Фаворит

    Реал уничтожат за позорные матчи

    за какие позорные матчи ?
    в Баварии переиграли по делу, судья так же допустил грубую ошибку и поставил левый пеналь в ворота Реала, но они ошибкой судьи не воспользовались, а эта ошибка так же могла исход встречи решить, а Мадриде грубейшая ошибка это гол с оффсайда, удаление уже разобрали все было по делу, оффсайд не оффсайд Реал в большинстве дожимал их
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    igor_986
      igor_986, 20.04.2017 00:48
    +1
    И все же он есть. Два подряд кубка это запредельная мотивация стать и в этом первыми
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    method12
    online
      method12, 20.04.2017 00:50
    0
    igor_986, 20.04.2017 00:48
    И все же он есть. Два подряд кубка это запредельная мотивация стать и в этом первыми

    Юве хорош, и Монако еще не понятно как с грандами играют, но только не Мадридское дерби уже надоело )))
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