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Монако
3:1
Боруссия Д
19.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Монако — Боруссия Дортмунд — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Боруссия Дортмунд»

  • 20.04.2017 00:21
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Метки
ФК Монако. «Монако» - «Боруссия Дортмунд»
© ФК Монако. «Монако» - «Боруссия Дортмунд»

В ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» — «Боруссия  Дортмунд» победу одержали хозяева и вышли в следующий раунд турнира:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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