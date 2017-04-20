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Хуан КУАДРАДО: «Ювентус играл, как великая команда»

Хавбек туринского клуба – о матче против «Барселоны»

  • 20.04.2017 00:13
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twitter.com/Cuadrado. Пауло Дибала и Хуан Куадрадо
© twitter.com/Cuadrado. Пауло Дибала и Хуан Куадрадо

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился эмоциями после матча 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной» (0:0):

«Мы приехали сюда, зная, что мы - великая команда. И мы играли, как великая команда. Мы также отлично понимали, что «Барселона» очень сильна. Но мы знали, что способны хорошо обороняться, если все игроки будут действовать с максимальной самоотдачей. И мы это сделали», – сказал Куадрадо.

По итогам двухматчевого противостояния «Ювентус» обыграл «Барселону» со счетом 3:0.

Источник — УЕФА

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