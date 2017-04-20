Хуан КУАДРАДО: «Ювентус играл, как великая команда»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился эмоциями после матча 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной» (0:0):
«Мы приехали сюда, зная, что мы - великая команда. И мы играли, как великая команда. Мы также отлично понимали, что «Барселона» очень сильна. Но мы знали, что способны хорошо обороняться, если все игроки будут действовать с максимальной самоотдачей. И мы это сделали», – сказал Куадрадо.
По итогам двухматчевого противостояния «Ювентус» обыграл «Барселону» со счетом 3:0.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.